Zwei Top-10-Plätze bei Silvesterlauf in Bonn

Bonn Deuzer Horch und Müller-Scherzant glänzen in der ehemaligen Bundeshauptstadt

Beim 17. Silvesterlauf durch die Rheinaue in Bonn starteten mit Gabi Müller-Scherzant und Viktor Horch auch zwei leistungsstarke Aktive des TuS Deuz. War die Austragung aufgrund des Hochwassers am Mittwoch noch fraglich, so konnte der Veranstalter doch noch rechtzeitig „grünes Licht“ geben, da der Wasserstand des Rheins glücklicherweise wieder gesunken war. Über die 10-km-Distanz schickte die hessische Moderator-Legende Artur Schmidt (78) aus Herborn bei windigem, aber trockenem Wetter über 600 Teilnehmer/-innen auf die zwei Mal zu laufende schnelle Wendepunktstrecke auf dem Rathenau-Ufer direkt am Rhein. Nach einigen Verletzungsproblemen in den vergangenen Wochen zeigte sich der Niederscheldener Viktor Horch (43) wieder in vorzüglicher Verfassung. Als Neunter im Gesamteinlauf gewann er in starken 34:52 min. seine Altersklasse M40 klar vor Andreas Erdrich (SSF Bonn Triathlon/35:24 min.).

Gabi Müller-Scherzant (54) ließ es 2023 etwas ruhiger angehen und befindet sich erst wieder in einer intensiveren Aufbauphase. Daher zeigte sie sich mit ihrer Zeit von 41:59 min. als Zehnte zufrieden. „Ich bin wieder auf einem guten Weg zu einer ordentlichen Form“, sagte sie. Es kommt zwar selten vor, aber diesmal reichte es in ihrer Altersklasse W50 nicht zum Sieg. Catarina Schneider (LT Ennert) überquerte in 41:56 min. drei Sekunden früher die Ziellinie und verwies Gabi Müller-Scherzant auf Platz zwei in der mit 26 Läuferinnen stark besetzten AK. dm/khm

