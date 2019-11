Birkelbach. Die SF Birkelbach sind in der Bezirksliga 4 abgeschlagen Letzter. Trainer Carsten Roth setzt seine Hoffnungen auf die Wintervorbereitung.

Noch zwei Chancen haben die Sportfreunde Birkelbach im Jahr 2019, um mit dem ersten Saisonsieg ein halbwegs versöhnliches Ende einer schwierigen Spielrunde zu beenden.

Die erste wartet am kommenden Sonntag, wenn der VfB Marsberg beim Tabellenschlusslicht der Fußball-Bezirksliga gastiert (14.30 Uhr, Sportplatz Birkelbach).

Das Hinspiel gewann Marsberg 7:0, doch die Partie stellt gemessen am Tabellenstand und der Form wohl die wahrscheinlichere Option für einen Erfolg dar. Denn eine Woche später reisen die Sportfreunde Birkelbach zum SV Schmallenberg/Fredeburg, der in der aktuellen Runde zu Hause noch ungeschlagen ist. Der VfB Marsberg hingegen gleicht ein bisschen einer Wundertüte, glänzt mal, aber agiert auch oft nicht am Leistungsmaximum.

„Marsberg hatte zuletzt keine gute Phase, davon können wir eventuell profitieren“, meint SFB-Trainer Carsten Roth, der allerdings dennoch Respekt vor dem VfB hat – besonders vor Manuel Götte (8 Tore), der zusammen mit Alexander Picht (8 Tore) und Kevin Kraemer (6 Tore) ein gefährliches Angriffstrio bildet.

Ein Knipser fehlt der Mannschaft

„Göttel ist einer, der weiß wo das Tor steht, so ein Spielertyp hat uns bisher gefehlt“, so Roth, der voraussichtlich wieder auf Nikolaj Hoff zurückgreifen kann, während die Einsätze von Daniel Wolf und Michael Treude fraglich sind.

Bei Standardsituationen verteidigten die Sportfreunde Birkelbach, hier beim Spiel in Voßwinkel, zuletzt besser. Foto: Philipp Bülter

Mal abgesehen von der nötigen Treffsicherheit in der Offensive hat Roth aber zuletzt Fortschritte im Defensivverhalten festgestellt. „Wir haben es geschafft, dass wir nicht mehr so viele Tore bei Standards bekommen, jetzt gilt es aber noch die Zahl anderer unglücklicher Gegentore einzudämmen“, führt der Birkelbacher Linienchef weiter aus.

Die Grundlage für eine Wende in der bislang verkorksten Saison will Roth im Laufe der Vorbereitung im Winter legen, die anders laufen soll als die schleppende im Sommer.

Ein Hauptaugenmerk soll auf der nötigen Fitness der Mannschaft liegen, wobei Roth da an die Spieler appelliert, die Trainingsmöglichkeiten auch wahrzunehmen – der Faktor, dass alle Spieler anwesend waren, war im Sommer selten gegeben.

Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen

„Die Mannschaft soll endlich wieder Spaß am Fußball bekommen“, hofft Roth, der bei potenziellen Neuzugängen zurückhaltend ist. „Wir haben schon Gespräche geführt und werden auch noch welche suchen. Wir sind aber nicht in der Situation, dass alle Hurra schreien, wenn die Sportfreunde Birkelbach anrufen und sagen: ;Hättest du nicht Interesse, bei uns zu spielen?’“

Immerhin kamen mit Lukas Kneisel und Philipp Vogelsang in diesem Herbst zwei externe Spieler aus dem Siegerland. Beide haben Erfahrung auf Bezirksebene, beide haben Biss, beide helfen sofort. Es ist ein Lichtblick in schweren Zeiten.