Pass in die Gasse #325

Pass in die Gasse #325 Zucker und Peitsche: die Schuldfrage beim TuS Erndtebrück II

Die Reserve des TuS taumelt nach der 0:4-Klatsche gegen Birkelbach dem Abstieg entgegen. Dieser kommt mit langem Anlauf, meint unser Kolumnist.

Nach der 0:4-Pleite gegen Birkelbach beschrieb Timm Schniegeler, Trainer der Reserve beim TuS Erndtebrück, die Einstellung seiner Mannen zu Recht als „absolute Katastrophe“. Doch so schlimm sich der TuS auch präsentierte, so einfach ist die Rechnung mit der Schuldfrage nicht.

Reserveteams haben es nie leicht. Das ständige Rotieren führt oft zu internen Krisen, aus denen kein Wir, sondern ein Cocktail aus Individualisten hervorgeht. Spieler aus der Ersten rutschen plötzlich in die Startelf, Ü40-Jährige huschen ebenso vorbei wie A-Junioren – und morgen dann wieder Training zu acht.

Die Frage nach der Philosophie ist daher auch die nach den Verantwortlichen. Wer hat diesen Kader zusammengestellt? Und vor allem: Was hatte man mit ihm vor? Der Ausbildungs-Ansatz des technisch versierten TuS-Fußballs ist zwar lobenswert, doch in der Bezirksliga auf Dauer untauglich. Und gerade wegen der Rotation braucht jede Reserve einen stabilen Kern aus fünf, sechs Spielern mit guten Füßen und stabilen Köpfen. Fehlt dieser Kern, sind Willkür und Egoismus vorprogrammiert.

Das Ganze wird dann zum freien Fall, wenn die Trainingsbeteiligung sinkt. Genau das passierte und wurde zum Dilemma: Mitten im Abstiegskampf kamen die Verantwortlichen dem Wunsch der Spieler nach, statt dreimal nur noch zweimal pro Woche zu trainieren. Mir war bislang nicht klar, dass es sowas in der Bezirksliga gibt. Wer also zur Unzeit Zucker reicht, sollte am Ende keine Peitsche schwingen, sondern den Blick gen Spiegel richten.

