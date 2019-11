Womit das Team den neuen SFS-Trainer beeindruckt hat

Siegen. Der neue Sportfreunde-Trainer Tobias Cramer möchte in Siegen eine Entwicklung einleiten. So will er das Potenzial des Fußball-Oberligisten heben.

Am Dienstag leitete der 45-jährige Tobias Cramer erstmals das Training der Siegener Oberliga-Mannschaft (wir berichteten). Am Tag danach sprachen wir mit dem gebürtigen Sauerländer über seine Ziele als neuer Chef-Übungsleiter mit den Sportfreunden, aber auch über das bisherige Wirken des A-Lizenz-Inhabers.



Herr Cramer, Siegen – das bedeutet für Sie sicherlich nicht unbedingt Neuland, oder?

Tobias Cramer: Das kann man so sagen. Als Jugendlicher habe ich in den 90er-Jahren mit dem TSV Bigge-Olsberg oft in Siegen gespielt. Auch später, nach meinem Wechsel ins Seniorenlager des SC Willingen habe ich natürlich die Entwicklung bei den Sportfreunden verfolgt. Das war ja eine sehr erfolgreiche Zeit.



Sie waren dann vier Jahre als Co-Trainer bzw. Chef-Coach beim KSV Hessen Kassel tätig. Die Verhältnisse dort sind ja in der jüngsten Vergangenheit durchaus ähnlich mit denen hier in Siegen.

In der Tat. Auch Hessen Kassel war Zweitligist, hat sich dann lange in der Regionalliga gehalten. Nach der Insolvenz ging es dann in die Oberliga. Parallelen genug also. Interessant aber, dass in Kassel noch enorme Zuschauerzahlen erreicht wurden. So hatten wir im Derby gegen Baunatal 16.000 im Auestadion und nach 18 Monaten ohne Heimniederlage einen Schnitt von fast 1500. Siegen und Kassel sind Traditionsvereine, die leider in der 5. Liga gelandet sind. Daran gilt es etwas zu verändern.

Das hört sich gut an. In Siegen warten die Fans seit April auf den ersten Heimsieg. Da können Sie am Sonntag gegen den SV Schermbeck ja gleich mächtig in der Zuschauer-Gunst punkten.



Oh, jetzt setzen Sie mich aber unter Druck (lacht). Aber klar, es muss unser Ziel sein, in den letzten drei Spielen des Jahres so viel zu punkten wie möglich, um tabellarisch stabil in die Winterpause zu gehen. Nach den Eindrücken, die ich von der Mannschaft bei meinem Besuch in Paderborn gewonnen habe, müsste das zu schaffen sein. Beeindruckt hat mich die körperliche Verfassung der Mannschaft und die Spiel-Geschwindigkeit.

Konnte die Mannschaft diese ersten Eindrücke auch in der ersten Trainingseinheit bestätigen?

Durchaus. Ich sehe, dass die Mannschaft lebt, Potenzial hat und den Willen, die derzeitigen Tabellenregionen zu verlassen. Jetzt müssen wir das gemeinsam ans Laufen bringen. Ich bin sehr zuversichtlich. Aber es ist eine Entwicklung, die wir einleiten müssen. Das erfordert Geduld und Vertrauen in meine Arbeit.

Sie sind bekannt dafür, gerne mit jungen Leuten zu arbeiten und haben sich in ihrer Kasseler Vergangenheit nicht gescheut, auch 18- oder 19-Jährigen eine Chance im Oberliga-Team zu ermöglichen. Gehörte gerade dieser Aspekt ihrer Trainer-Vita zum Stellenprofil bei den Sportfreunden?

Ich denke schon. Denn das haben sich die Siegener ja auch auf die Fahnen geschrieben. Junge, talentierte Spieler aus den eigenen Reihen und der Region an größere Aufgaben heran zu führen. Das war stets mein Bestreben auch beim KSV. Und wir sind gut damit gefahren. Ähnliches passiert hier. Dafür muss die Transparenz im Verein stimmen, die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Seniorenabteilung. Ich sehe das als eine sehr reizvolle Aufgabe.

Als Trainer wird man ja oft nach einer Spiel-Philosophie gefragt. Wie werden Sie die ersten Aufgaben hier in der westfälischen Oberliga angehen, die ja trotz ihrer Sauerländer Vergangenheit Neuland bedeutet?

Ich werde jetzt nicht herkommen und für die letzten drei Spiele alles auf den Kopf stellen. So, wie die Mannschaft derzeit spielt, scheint sie sich mit einem System gut angefreundet zu haben. Daran wird sich bis zum Winter eher nichts ändern. Aber eines ist klar: Ich bin nicht als einer Art „Feuerwehrmann“ nach Siegen gekommen. Es geht um eine mittel- bis langfristige Planung, was in einer solchen Situation die richtige Herangehensweise ist. In der Winterpause wollen wir dann mal sehen, wo es Stellschrauben gibt, wo Veränderungen vorgenommen werden müssen. Wichtig ist, das betone ich noch einmal, ein gewisses Maß an Geduld und Vertrauen.

Ihr Vertrag gilt zunächst bis zum Saisonende. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor?

Wir werden das hier in Ruhe angehen und dann sehen, wie wir zurecht gekommen sind. Wir setzen uns da nicht unter Druck.