WM-Finale: TV Freudenberg bietet Public Viewing an

Freudenberg. Der WM-Finaleinzug der deutschen Mannschaft löst eine Hype aus. Der Westdeutsche Verband hat alle Sonntagspiele abgesetzt.

Der sensationelle Einzug der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ins Finale der Weltmeisterschaft sorgt in einer ganzen Sportart für Begeisterung. So hat der Westdeutsche Basketball-Verband am Samstagmittag entschieden, alle für Sonntag ab 12 Uhr angesetzten Pflichtspiele abzusetzen. Damit soll allen aktiven Basketballern und Fans die Möglichkeit gegeben werden, dass WM-Finale gegen Serbien live zu verfolgen. Es wird auf Magentasport und auch im ZDF direkt übertragen. „Wir hoffen, dass diese Entscheidung vor dem Hintergrund dieses außergewöhnlichen Ereignisses auf breite Zustimmung trifft“, schreibt der WBV-Vorstand mit Uwe Plonka an der Spitze.

Und auch an der Basis wird reagiert. So wird der TV Freudenberg im Rahme seiner Veranstaltung „Sport im Kurpark“ am Sonntag ein Public Viewing anbieten. Der Sporttag, bei dem sich der Verein mit vielen Angeboten vorstellt, beginnt bereits um 10 Uhr. Der TV Freudenberg hat eine große Basketball-Abteilung. Die erste Herren-Mannschaft spielt in der Oberliga und wird vom Freudenberger Heikel Ben Meftah trainiert, der auch Team-Manager der deutschen Mannschaft ist und damit am Sonntag die Chance hat, den WM-Titel zu gewinnen.

