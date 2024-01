Wittgensteiner Wintersport-Mekkas sind gerüstet

Auch die Snowboarder freuen sich auf erstmals richtig ideale Bedingungen für ihren Sport, so wie hier im Postwiesenpark in Neuastenberg

Wittgenstein Auf die Bretter - fertig - los! So sind die Bedingungen in Girkhausen, Wunderthausen, Erndtebrück und Banfetal

Skiläufer-Herz, was willst du mehr? Der mehrtägige Schneefall dieser Woche hat dazu geführt, dass Wintersportler nicht nur in den Mekkas Winterberg und Willingen voll auf ihre Kosten kommen, sondern auch mit kurzer Anfahrt in Wittgenstein. Nachdem Anfang Dezember zumindest die Spurgeräte bereits mehrfach zum Einsatz kamen, dürfen sich nun auch die Alpin-Skifahrer freuen, richtig loszulegen.

Schon zu Wochenbeginn wurden mit dem Präparieren begonnen, seit dem Dauerschnee am Mittwoch/Donnerstag sind auch die letzten „dünnen“ Stellen beseitigt. Rodeln und Wandern sind freilich ebenso ein super Erlebnis bei diesem Wetter.

Wie ist die Lage in Girkhausen, Wunderthausen und Hesselbach? Was geht in den Sauerländer Topgebieten? Eine Übersicht.

Hesselbacher Gletscher

„Seit 12. Januar läuft der Lift“, vermeldet Tobias Reuter, Vorsitzender des SV Oberes Banfetal, bezüglich der Lage am Hesselbacher Gletscher, wo rund 60 Zentimeter Schnee liegen. Die dortige Abfahrtspiste ist präpariert. „Und auch der Natur-Tiefschnee an dem anderen Hang könnte befahren werden“, fügt Reuter hinzu. „Alles zu unserer vollsten Zufriedenheit.“

Skifahren nach der Arbeit? Kein Problem in Banfe. Flutlichtfahren ist täglich möglich. Wochentags ist ab 15 Uhr die Piste geöffnet, am Samstag ab 13 und am Sonntag ab 10 Uhr. Auch die Skischule ist geöffnet, ebenso wie die Skihütte zum Aufwärmen und Stärken.

Am Hesselbacher Gletscher jederzeit möglich: Feierabend-Skifahren unter Flutlicht Foto: Verein

Pastorenwiese

Fleißig im Einsatz waren die Helfer auch in Wunderthausen. Rund um das Langlaufzentrum an der Pastorenwiesen sind alle Loipen und der Winterwanderweg in der Nacht zu Donnerstag präpariert worden. „Durch den Schneefall in der Nacht liegt wieder etwas Neuschnee in der Spur und hier und da wird es Schneeverwehungen geben“, lässt der Skiklub wissen, versichert aber auch: „Am Donnerstagabend werden die Loipen wieder frisch gespurt.“

Das heißt dann in Zahlen: Alle drei Loipen – vom Anfängerstatus bis zur schweren Strecke – mit ihren insgesamt 20,5 Kilometern sind in Wunderthausen gespurt und nutzbar, die Hasselrücken-Loipe ist wie gewohnt auch für die klassische Langlauftechnik gespurt.

Die Skihütte (dort kann man auch Ski leihen) hat derzeit sonntags immer bis 17 Uhr geöffnet, durch das gute Wetter während des Skibetriebs auch heute (ab 13 Uhr) und morgen (ab 10 Uhr).

Nächtlicher Einsatz an der Pastorenwiese. In Wunderthausen sind ebenso wie in Girkhausen alle Loipen bestens in Schuss. Foto: SK Wunderthausen

Auf der Steinert

Keine Wünsche offengeblieben sind auch in Girkhausen. „Die Loipen auf der Steinert sind hergerichtet. Wir haben für euch 25 Kilometer gespurt“, vermeldet der Skiclub auf seiner Facebookseite. Alle fünf Loipen können voll genutzt werden und sind sowohl für Skating- als auch für Klassik-Fans präpariert. Skihütte und Skiverleih sind am Wochenende geöffnet.

Auch die Verbindung zum Albrechtsplatz ist in Girkhausen gespurt, allerdings sind die Strecken der Rothaarloipe/ Schanze/Jagdhaus laut dem Loipenbericht der Wintersportarena Sauerland geschlossen (Stand Donnerstagnachmittag). Gleiches gilt für das Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel.

Hinter der Kreisgrenze

Winterliche Kälte und ergiebige Schneefälle haben die Wintersport-Orte im gesamten Sauerland zu einem Winterwunderland gemacht. Rund 80 Lifte sollen insgesamt am Wochenende laufen, rund 200 Kilometer Loipen gespurt sein. So lohnt sich beispielsweise eine Woche vor dem Trubel ums Skispringen (Continental-Cup ab 26. Januar, Weltcup ab 2. Februar) der Besuch in Willingen. Im hessischen Upland laufen alle 16 Lifte und fast 30 Kilometer Loipe warten auf die Langlauf-Enthusiasten.

In Winterberg, wo rund 25 Kilometer Loipe gespurt sind, gibt es bei 80 Zentimetern Schnee im Skiliftkarussell derzeit 21 geöffnete Lifte, dazu noch neun in Alt- und Neuastenberg. Am Freitag ist bis 22 Uhr Flutlicht-Skifahren möglich.

Am Wochenende werden nach Auskunft der Wintersportarena Sauerland alle beschneiten sowie die meisten Naturschneeskigebiete der Gebiete geöffnet sein. Außerdem weist die Arena darauf hin:

Für Snowboarder und Freeskier ist in Neuastenberg am Wochenende der Funpark erstmals in diesem Winter komplett aufgebaut.

Bei zu erwartenden guten+ Naturschneelage ist in einigen Skigebieten das Fahren abseits der Piste im Tiefschnee möglich, beispielsweise in Neuastenberg und Altastenberg.

Weitere Infos (Parkplätze, Preise usw.) gibt es online unter wintersport-arena.de

