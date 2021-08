Wittgensteiner Teams vor Start: vieles offen, kaum Tacheles

Die Ergebnisse der Testspiele kaum deutbar, die Aussagen der Akteure schwer einzuordnen. Nur aus Wingeshausen hört unser Kolumnist klare Worte.

Für die Wittgensteiner Vereine rückt das Ende der Testphase näher. Während die A-Ligisten Feudingen, Laasphe/Niederlaasphe und Edertal schon kommenden Sonntag liefern müssen, startet der Rest eine Woche später. So stellt sich natürlich verstärkt die Frage, wie es um das ein oder andere Team wirklich steht, befindet man sich schließlich nicht mehr am Anfang der Vorbereitung.

Nichtssagendes Torspektakel

Doch schaut man sich die Ergebnisse und Verläufe der letzten Testspiele an, weiß man sokratisch nur, dass man nichts weiß. Was sagt uns zum Beispiel ein 7:6 zwischen Oberes Banfetal und Gosenbach? Das kann wirklich nur den Zuschauern gefallen haben. Was bedeutet ein 6:0 von Edertal über den FC Ebenau, wenn bei den liganiedrigeren Gästen wichtige Spieler fehlen? Also muss man sich an dem festhalten, was die Verantwortlichen als Fazit aussprechen – doch auch da wird es undeutlich.

In Birkelbach ist man nach der 2:4-Niederlage gegen den SV Heggen laut Trainer Roth „noch nicht auf dem fitnessmäßigen Stand“ – an der Stelle also nichts Neues. In Feudingen freut sich Coach Urner über die „Lehre“, dass man über neunzig Minuten alles geben könne. Bei so viel Interpretationsspielraum tut ein wenig Tacheles aus Wingeshausen ziemlich gut, nachdem der TSV den Gästen aus Winterberg/Züschen ein Remis abzwingen konnte. Trainer Belz: „Wir haben uns trotz der vielen Ausfälle gegen einen Bezirksligisten sehr gut präsentiert und sind bereit für den Start am 29. August.” Klare Info, klare Worte, Danke.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

