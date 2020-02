„Jugend trainiert für Olympia“: Gymnasium Kreuztal siegt

Acelya Öztürk, hier beim Gauliga-Wettkampf 2019 in Birkelbach im Anzug des VTB Siegen, wurde Dritte in der Einzelwertung.

Siegen. Das Gymnasium Kreuztal siegt auf Kreisebene bei „Jugend trainiert für Olympia“. Doch auch die Wittgensteiner Schulen erzielen Erfolge.

Das Städtische Gymnasium Kreuztal hat im Kunstturnen der Mädchen den Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ auf Kreisebene gewonnen. Darüber berichtet das Magazin „Westfalenturner“ in seiner Februar-Ausgabe.

Emmi-Lou Rath, hier im Dress des TSV Aue Wingeshausen, beim Bodenturnen. Foto: Peter Kehrle

Beim Wettkampf in Siegen gewannen die Kreuztaler Schülerinnen mit 195,95 Punkten vor dem Städtischen Gymnasium Bad Laasphe („GymBaLa“) mit 181,20 Punkten und dem Johannes-Althusium-Gymnasium Bad Berleburg (JAG) mit 177,20 Zählern.

Kreuztal stellte mit Lisa Marx, Cosima Küppers und Acelya Öztürk auch die drei besten Einzelturnerinnen und wird den Kreis nun auf Ebene des Regierungsbezirks vertreten. Betreut wurde das Team von Emma Große-Gehling und Steffen Walter.

Der Gerätsieg am Sprung ging aber an eine „GymBaLa“-Turnerin, nämlich Angelina Golyschkin, die im Vereinssport bei der KTV Obere Lahn aktiv ist. Aus den Reihen des JAG wurde Emmi Lou Rath Zweite am Stufenbarren hinter Lisa Marx. Rath bekam ihr Können beim TSV Aue-Wingeshausen vermittelt.