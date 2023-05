Wittgensteiner Fußball: Alle Ideen auf den Tisch!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Die Saison könnte für den Heimatfußball zur Zeitenwende werden, meint unser Kolumnist. Das Jeder-nur-für-sich-Modell werde keine Zukunft haben.

Die Saison 2022/23 könnte für den Heimatfußball zur Zeitenwende werden. Im schlimmsten, also im Abstiegsfall, sähe das so aus: ein Westfalenligist (TuS Erndtebrück), kein Landesligist, ein Bezirksligist (Bad Berleburg), zwei A-Ligisten (Edertal, Aue/Wingeshausen oder Diedenshausen), der Rest „klüngelt“ unter sich. Mögen die Gründe dafür punktuell unterschiedlich sein, verbindet doch alle die Not an Spielern. Nie zuvor wurde – Corona hat diese Entwicklung sicher noch forciert – der Mangel an Nachwuchs daher so sichtbar.

Auch in Hessen, Sieger- und Sauerland gibt es diese Probleme, doch zehrt man dort aus viel größeren Einzugsgebieten. Hinzu kommt der Lokalkolorit, denn so absurd es auch klingen mag: Ein Spieler aus Schmallenberg fährt lieber eine halbe Stunde zu einem neuen Klub im Sauerland als 15 Kilometer nach Aue. Wittgenstein war diesbezüglich schon immer wie ein gallisches Dorf – und auch stolz darauf.

Doch der eigene Napf wird leerer, schon jetzt heißen die Jugendteams JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-Oberes Banfetal. Man muss sich also keine Illusionen machen, wo die Reise mal hingehen wird. Es braucht dringend eine vereinsunabhängige Strategie. Wie kann man sich gemeinsam diesem Trend stellen? Alle Ideen – uns sind sie noch so abwegig – sollten auf den Tisch. Von Kooperationen mit Schulen über Instagram-Präsenz bis zur Geburt eines Wittgensteiner Jugendpokals. Das Jeder-nur-für-sich-Modell wird jedenfalls keine Zukunft haben – das erfuhren einst auch die gallischen Stämme auf bittere Weise.

