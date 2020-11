Derzeit herrscht eine gespenstische Ruhe auf den Sportstätten im Altkreis Wittgenstein. Während vereinzelte Jogger einsam ihre Runden auf den Fußballplätzen der Region ziehen, gilt aufgrund der Coronapandemie für das organisierte Teamtraining, was mehr als zwei Menschen aus verschiedenen Haushalten umfasst, mindestens bis Ende November absolutes Sportverbot – im Freien und in geschlossenen Räumen.

Deutscher Fußballbund rät zur Öffnung

Derzeit werden auch im Altkreis die Rufe lauter, dass zumindest den Kindern und Jugendlichen der Zugang zum Teamsport erlaubt sein sollte. Im Gespräch mit Eltern und Übungsleitern verschiedener Sportarten stimmen viele in die Forderung des Deutschen Fußballbundes (DFB) ein, der exakt diese Öffnung unlängst gefordert hatte. Ähnliche Modelle werden derzeit in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern praktiziert, was für viele als Beweis gilt, dass ein wirksamer Infektionsschutz und sportliche Betätigung möglich sei.

Doch wie geht es den tatsächlich betroffenen Nachwuchssportlern? Unsere Zeitung hat bei drei Fußballern und einer Ski-Inlinerin nachgefragt, ob und wie sie die derzeitige Sportpause empfinden. Herausgekommen sind bemerkenswerte reflektierte Aussagen, die verschiedene Blickwinkel beleuchten.

„Ich habe Verständnis dafür, dass derzeit kein Teamsport stattfinden kann, da die Corona-Pandemie doch sehr bedrohlich ist“, resümiert Leonie Rath die aktuelle Lage. Doch der leidenschaftlichen Ski-Inlinerin fehlt natürlich das Gefühl, der kräftezehrenden Auslastung und in der Gruppe zu trainieren – immerhin geht sie ihrem Hobby bereits seit zehn Jahren nach. „Der Sport an sich fasziniert mich, aber auch die sozialen Kontakte, die dadurch entstehen, und aktuell leider wegfallen, sind schon sehr wichtig für mich.“ Normalerweise hat die 14-Jährige Schülerin aus Herbertshausen dreimal die Woche Training, je einmal in Hesselbach, in Erndtebrück und Breidenbach, doch aktuell bleibt Leonie nur das alleinige Training auf den Straßen rund um ihr Heimatdorf.

Ähnlich ergeht es den drei Nachwuchskickern Toni Krämer (11 Jahre), Matteo Squillace (13) und Maximilian Roth (16) – mit einer Ausnahme. „Derzeit spiele ich manchmal mit meinem Bruder im Garten Fußball, aber das ist natürlich nicht dasselbe wie mit meinen Freunden im Verein“, erläutert Matteo, der normalerweise als „Sechser“ in der Fußball-C-Jugend der JSG Edertal-Berleburg aufläuft.

Ob Fußball oder Volleyball: Alle Teamsportarten sind betroffen

Für die Nachwuchsfußballer gestaltet sich ein Einzeltraining, so wie auch für Handballer oder Volleyballer, tatsächlich schwer. Zwar gehen alle drei (und vermutlich auch viele ihrer Teamkollegen) regelmäßig Joggen oder machen Stabilisationsübungen, um fit zu bleiben, doch ersetzt dies natürlich nicht ein komplettes Fußballtraining, wo die Arbeit mit dem Ball im Mittelpunkt steht.

Umkämpfte Kopfballduelle auf dem Sportplatz, wie hier bei einem Jugendspiel der JSG Berleburg-Edertal, sind derzeit nicht möglich. Foto: Peter Kehrle

„Wir hätten im November mit unserer eigentlichen Saison in der Kreisliga B angefangen und hatten die Wochen zuvor gut trainiert, sodass alle Spieler heiß auf die anstehenden Spiele waren, daher ist die generelle Absage sehr deprimierend“, formuliert es Maximilian Roth, der allerdings auch bemerkt, dass er angesichts der steigenden Coronazahlen Verständnis für die Maßnahmen hat. Der Fußball, so Roth weiter, gäbe ihm ein Gemeinschaftsgefühl und verschafft ihm die nötige Auslastung, die Trainingspläne oder Waldläufe alleine nicht ersetzen könnten.

Während des Lockdowns ist ein Hund Tonis treuer Begleiter

So sieht es auch der jüngste im Bunde der drei Kicker, Toni Krämer aus Wemlighausen. Der Elfjährige spielt in der Jugend des TuS Diedenshausen und weist während des Lockdowns eine beachtliche Disziplin auf: „Ich versuche zweimal die Woche laufen zu gehen, darunter Berg- oder Steigerungsläufe. Meistens begleitet mich mein Hund“, erklärt Toni Stolz. Zusätzlich versorgt sein Trainer, Johannes Hollenstein, seine Truppe mit Videos von Übungen, die die Koordination trainieren sollen.

Diese Variabilität lobt Toni zwar, doch ersetzt es nicht das Unersetzbare: „Das ist schon sehr gut organisiert, aber mir fehlt das Training mit meinen Freunden, die aktuell zwar noch in der Schule sehe, doch das ist einfach nicht dasselbe.“