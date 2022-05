Wird der SV Dreis-Tiefenbach II Meister durch Nichtstun?

Dreis-Tiefenbach/Benfe. In der Kreisliga D gibt es einen weiteren Spielausfall, wieder ist der SV Dreis-Tiefenbach II betroffen. Der Geschäftsführer ist nur noch genervt

Wird der SV Dreis-Tiefenbach II in der Fußball-Kreisliga D3 ein Meister durch Nichtstun? So könnte man es, etwas überspitzt, mit Blick auf die vergangenen Wochen formulieren. Nach dem TuS Diedenshausen II, dem FC Weidenhausen, dem SV Feudingen III und nun dem FC Benfe II, der an diesem Donnerstagabend nicht an der Bäckerei antritt, verzeichnet der Spitzenreiter bereits den vierten kampflosen Punktgewinn binnen sechs Wochen.

Sportlich konnte sich die Mannschaft des neuen Trainers Miguel Lopez-Catala in den vergangenen acht Wochen nur gegen den TuS Volkholz (6:0) und beim VfL Girkhausen (1:1) beweisen.

„Das nervt sehr. Wenn fast jeder zweite Gegner absagt, ist das schon blöd“, ärgert sich der Dreisber Geschäftsführer Gerhard Zimmermann: „Die Begründung ist immer gleich. Es heißt jeweils: ,Wir haben keine Leute.’“ Schon am übernächsten Wochenende und je nach Ergebnissen anderer Team sogar schon vorher – sozusagen auf dem Sofa – könnten die Siegerländer vorzeitig als Meister feststehen.

++++++++++

Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr: Abonnieren Sie den Newsletter unseres Lokalsports!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein