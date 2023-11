Winterzauber - aber kein Fußball

Wie hier am Niederscheldener Rosengarten regieren Schnee und Eis auf den Fußballplätzen in Siegerland und Wittgenstein. Die erste Generalabsage für das kommende Wochenende sprach daher auch schon am Mittwoch-Vormittag der Vorsitzende des Kreisjugend-Ausschusses, Karl-Hermann Münker, aus. Auf Nachfrage war später klar, dass auch der Kreisvorsitzende Marco Michel um eine komplette Absage im Seniorenbereich „wohl nicht herumkommen“ werde, er offiziell aber noch einen Tag wartet. „Im Vorjahr haben wir mal mittwochs abgesagt und am Wochenende waren die Plätze bei bestem Wetter wieder bespielbar.“ Die Prognosen für den weiteren Wochenverlauf lassen aber diesmal nicht auf eine Besserung der Verhältnisse hoffen, so dass der Fußball hierzulande - einschließlich der überkreislichen Begegnungen der Bezirksga 5, am Salchendorfer Wüstefeld und im Siegener Leimbachstadion - gänzlich zum Erliegen kommen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein