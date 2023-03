Winter-Kapriolen: Fußballspiele komplett abgesagt

Siegen/Haiger. Der März-Winter sorgt dafür, dass zumindest am Dienstag und Mittwoch in Siegen-Wittgenstein kein (Fuß)-Ball rollt.

Der März-Winter sorgt dafür, dass zumindest am Dienstag und Mittwoch in Siegen-Wittgenstein kein (Fuß)-Ball rollt.

Das für Dienstagabend geplante Westfalenpokalspiel der C-Junioren zwischen Sportfreunde Siegen und Borussia Dortmund muss erneut verschoben werden. Wegen der ungünstigen Wetterprognose mit einsetzendem Schneefall einigten sich beide Vereine auf eine Absage. Ein neuer Versuch soll am Mittwoch, 15. März (19 Uhr), unternommen werden. Gestrichen wurden am Dienstagmittag auch der für Mittwoch vorgesehene komplette Spieltag der Kreisliga A und die an diesem Tag angesetzten Nachholspiele in den Kreisligen B2 und D3.

Auch das für Mittwoch angesetzte Nachholspiel des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gegen den Bahlinger SC fällt aus. Eine Platzkommission entschied am Dienstag, dass der Rasen im Sportzentrum Haarwasen in Haiger nicht bespielbar ist. Der neue Termin ist ebenfalls Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr. Alle gekauften Karten bleiben gültig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein