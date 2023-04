Wieder einer von den Sportfreunden: Neuzugang Nr. 7 für TuS

Erndtebrück. Schwung für die Außenbahnen holt sich der Wittgensteiner Oberligist mit einem „Jungspund“, der aus Siegen in die Heimat zurückkehrt.

Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück hat den siebten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Aus der U19 der Sportfreunde Siegen wechselt Clemens Tartan (18) an den Pulverwald.

Der schnelle Offensivspieler stammt aus Birkelbach und spielte in der Jugend auch für den heutigen Erndtebrücker JSG-Partner. Anschließend zog es Tartan nach Siegen, wo er bis zur U19 die Jugendabteilung durchlief. In der aktuellen Saison stand der 18-Jährige in zwei Spielen im Oberliga-Kader der Sportfreunde, kam zudem zu einem Einsatz im Westfalenpokal.

Ab Sommer wird Tartan, der im Sturm sowie auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden kann, für den TuS Erndtebrück auflaufen. „Clemens kommt aus Birkelbach und passt damit super in unser Konzept. Er ist ein extrem schneller Spieler mit guter Ausbildung, der flexibel einsetzbar ist“, freut sich der Sportliche Leiter Holger Lerch über die Verpflichtung des Nachwuchsspielers.

„Er hat in Siegen eine tolle Entwicklung genommen. Gerade weil er aus der direkten Umgebung kommt, freuen wir uns enorm, dass er ab Sommer dabei ist“, so Lerch. Tartan könnte beim TuS die Rolle von Jan-Michael Moses übernehmen, dessen Wechsel zur zweiten Mannschaft des Regionalligisten TSV Steinbach Haiger am Mittwoch bekannt wurde.

