Wie vor Jahresfrist: TuS Erndtebrück II startet mit 0:6

Serkenrode. Der TuS Erndtebrück II ist bei der hoch gehandelten SG Serkenrode/Fretter chancenlos. Abteilungsleiter Dirk Beitzel muss zwischen die Pfosten.

Wie auch in der vergangenen Saison hagelte es zum Start eine bittere 0:6 (0:4)-Klatsche für den Fußball-Bezirksligisten TuS Erndtebrück II – diesmal bei der SG Serkenrode/Fretter. „Das ist wirklich eine harte Nummer“, sagte Trainer Timm Schniegeler, der bis zu seiner Verletzung in der 58. Spielminute im Tor stand. Danach musste tatsächlich der Abteilungsvorsitzende Dirk Beitzel zwischen die Pfosten.

Von Beginn an gab eine starke Heimmannschaft den Ton an, der TuS kam kaum zu Chancen. Christian Günther leitete mit seinem Treffer in der 13. Minute eine torreiche erste Halbzeit ein. Simon Keine auf 2:0 für den „OE“-Verein (31.). Kurz vor der Pause landeten Felix Schmidt-Holthöfer per Elfmeter (45.) und Finn Kremer (45+3) einen Doppelschlag, – 4:0 zur Pause. In Hälfte zwei erhöhten Moritz Heimes ebenfalls per Strafstoß (70.) und Jan Hüttemeister (83.). Zwei weitere Tore wurden wegen Abseitsstellungen zurückgenommen.

SG-Spielertrainer Christan Günther war glücklich: „Wir haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert und haben keine einzige Chance zugelassen. Das war wirklich hervorragend.“

TuS Erndtebrück II: Schniegeler (58. Beitzel) – Schmitt, Fustin, Covic, Adigüzel (58. Mohamad) – Sagir (81. Cantali), Yildiz, El Ouariachi, Ben Mansour – Althaus, Cebi (46. Bald).

