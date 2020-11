David Janaszek ist 24 Jahre alt und einer der ambitioniertesten Amateurbodybuilder Deutschlands. Der gebürtige Bad Berleburger opfert seit acht Jahren seine Freizeit für den Sport auf und hat es damit schon zu internationaler Bekanntheit gebracht. Nebenbei studiert er Lehramt an der Philipps-Universität in Marburg. Im Interview spricht er über seine Leidenschaft, Berufsmöglichkeiten, Ernährung und sein Coachingprogramm.

Herr Janaszek, wann und wie haben Sie mit Bodybuilding begonnen?

David Janaszek: Früher bin ich sehr ambitioniert Mountainbike gefahren. Im Winter geht das schlecht, weshalb ich ein paar Muskeln aufbauen wollte, um für den Frühling vorbereitet zu sein. Deshalb habe ich mich im Fitnessstudio in Raumland angemeldet und angefangen zu trainieren. Im Jahr darauf habe ich dann aufgrund des hohen Verletzungsrisiko mit Mountainbiking aufgehört und mich voll und ganz auf Fitness fokussiert. Ich bin generell jemand, der in seine Hobbys immer hundert Prozent investiert und nichts halbherzig angeht. So hat sich das gesteigert.

Das klingt nach einem sehr klassischen Einstieg. Reicht es denn aus, dreimal in der Woche zu trainieren, um Bodybuilder zu sein?

Gegenfrage, reicht denn dreimal in der Woche Fußballtraining aus um Profi zu werden? Im Bodybuilding gibt es eine schöne Formel, die lautet: „Je mehr du investierst, desto mehr bekommst du am Ende raus.” Du bist mit deinem Einsatz komplett für deinen Erfolg verantwortlich und das liebe ich an diesem Sport. Man braucht kein Talent und keine Mannschaft, sondern lediglich Ehrgeiz und Disziplin. Eine Woche fleißig trainieren kann jeder, doch die Intensität über zehn Jahre halten, nur die Wenigsten.

Befasst man sich mit Sport, kommt zwangsläufig das Thema Ernährung ins Spiel. Wie wichtig ist sie und wie ernähren Sie sich?

So präsentiert er sich In Topform: David Janaszek auf der Wettkampfbühne. Foto: Privat

Ernährung ist in diesem Sport wahrscheinlich noch wichtiger als in anderen Leistungssportarten, da sie die Optik des Körpers beeinflusst. Der elementare Grundstein sind die verschiedenen Proteine und Energieträger wie Kohlenhydrate und gesättigte Fette. Aber auch Vitamine und Ballaststoffe sind wichtig, da sie die Verdauung anregen und das Immunsystem stärken. An dieser Stelle einen Vortrag über Ernährung zu halten, würde vermutlich den Umfang der gesamten Zeitung einnehmen.

Was sollte ein Bodybuilder auf keinen Fall zu sich nehmen?

Die größten Feinde sind ungesättigte Fettsäuren, wie man sie zum Beispiel in Schweinefleisch findet, Zucker und Alkohol. Darauf sollte man einfach verzichten und sich auch an Wochenenden nicht selbst betrügen.

Sie sagen, dass es schön ist, selbst für seine Ergebnisse verantwortlich zu sein. Fehlt Ihnen dennoch manchmal die Gemeinschaft, wie man sie in Teamsportarten kennt?

Auf keinen Fall. Ich betreibe eine Randsportart, in der die Community enorm zusammenhält. Ich habe in acht Jahren Bodybuilding mehr Freundschaften geschlossen und gepflegt als je zuvor. Man vernetzt und hilft sich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Das ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben inzwischen auch auf internationalen Bühnen posiert und nebenbei ein erfolgreiches Coachingprogramm entwickelt. Was sind Ihre nächsten Ziele?

2019 bin ich Zweiter auf der Arnold Classic in Barcelona geworden. Das Event wird von Schwarzenegger selbst auf allen Kontinenten jährlich veranstaltet, hatte in Spanien über 1000 Teilnehmer und der Gewinner einer Klasse bekommt die Profilizenz. Ich möchte 2020 wieder teilnehmen, aber nicht noch einmal als zweiter Sieger von der Bühne steigen. Darüber hinaus möchte ich mein Coaching ausbauen und mein Team an Hobbysportlern und Leistungsathleten vergrößern.

Was ist denn dieses Coaching?

Ich helfe Menschen unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht oder ihren Ambitionen ihre Ziele in den Bereichen Ernährung und Fitness zu erreichen. Inzwischen habe ich ein großes Team mit vielen aufstrebenden Athleten und gesundheitsbewussten Menschen.

Apropos gesundheitsbewusst – gibt Risiken im Bodybuilding und besteht die Gefahr von Langzeitschäden?

Meiner Meinung nach kann man den Sport ausführen, bis man stirbt. Führt man alle Übungen richtig und gewissenhaft aus, stärkt das Training den Kreislauf, die Knochen die Psyche und die Muskulatur. Deshalb kann und sollte jeder seinen Körper trainieren.

Woher ziehen Sie ihre Motivation und was können Sie Interessenten mit auf den Weg geben?

Ich habe keine konkreten Vorbilder. Ich ziehe meine Motivation aus meinen eigenen Zielen. Ich wurde Zweiter auf der Arnold Classic, jetzt will ich sie gewinnen und Profiathlet werden. Ich kann jedem nur mit auf den Weg geben am Ball und diszipliniert zu bleiben. Man muss sich auch an den Tagen quälen, an denen man keine Lust hat und darf sich von Rückschlägen und Krankheiten nicht aus der Bahn werfen lassen.