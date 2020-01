Maximilian Jung von der SG Wallau/Laasphe in Aktion – hier allerdings nicht an der Drei-Punkte-Linie.

Brent Musburger, Hunter S. Thompson und SG Wallau/Laasphe-Spieler Max Jung erklären einen Klassiker des Basketball-Jargons.

Wie ein Wurf vom Bad Laaspher Wilhelmsplatz

Kaum eine Stimme ist so untrennbar mit amerikanischem Sport verbunden, wie die von Brent Musburger. Der inzwischen 80-Jährige erschuf dabei einen Redestil zwischen Expertise und Publikumsnähe. Fernsehzuschauer sprach er gerne kumpelhaft mit „Leute“ an, so als würde man ihm gegenüber am Stammtisch sitzen. Musburger zu hören bedeutete dabei zu sein.

Frank Buschmann (r.) war 1994 im Trikot des TV Hohenlimburg aktiv. Heute bleibt er dem Basketballsport als TV-Kommentator verbunden. Foto: Helga Reiher / WP

Und wie alle großen Sportreporter hatte auch er einen ganzen Setzkasten voller Floskeln. Eine im Basketball populär gewordene stammt zwar nicht von Musburger, wurde aber von ihm in den Achtzigern „bis zum Gehtnichtmehr“ benutzt, wie es der noch viel größere Hunter S. Thompson einmal festhielt. Warf ein Spieler von jenseits der Dreipunktelinie, schallte es ein meist lang gezogenes „from dooowntown“ durch die Empfangsgeräte. Jedes Kind verstand, dass da gerade jemand von sehr weit außerhalb der Halle einen Ball versenkt hatte.

Kein Land übertrug „from downtown“ in die eigene Sprache. Kein deutscher Kommentator würde einen Dreipunktewurf mit „aus der Innenstadt“ verbildlichen, wenngleich Basketball-Spezi Frank Buschmann manchmal Würfe „vom Parkplatz“ sieht.

Bei der SG Wallau/Laasphe ist für solche Distanzen u.a. Max Jung zuständig. „Um einem Spieler einen Wurf ‚from downtown‘ zu ermöglichen, gibt es z.B. das ‚penetrade and kick‘. Dabei stößt man mit Präsenz unter den gegnerischen Korb vor, um dann einen befreienden Pass an die Dreipunktlinie zu spielen.“ Von dort aus (also Wilhelmsplatz Bad Laasphe) kann dann in Ruhe der Korb anvisiert werden.

In der Rubrik „Sprache des Sports“ erläutert unser Kolumnist Heiko Rothenpieler spezifische Begriffe aus verschiedenen Sportarten