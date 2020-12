Die Fußballsaison 2020/2021 in den westfälischen Amateurligen ist von der Oberliga bis zu den D-Ligen aufgrund der Coronapandemie bis Ende des Jahres ausgesetzt worden -- mindestens. Der Termin für den Re-Start ist noch offen und hängt von der Entwicklung der Pandemie bzw. den politischen Entscheidungen ab.

Für den Fall, dass es erst im Frühling oder Frühsommer weitergeht, hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) vorgesorgt. Sollte die Spielzeit nicht zu Ende gespielt werden können, wird die 50-Prozent-Regel, wie in den Durchführungsbestimmungen festgelegt, zum Einsatz kommen.

„Kann aufgrund der Coronavirus-Pandemie das Spieljahr nicht beendet werden, sind aber mindestens 50 Prozent der Spiele einer Gruppe durchgeführt, so entscheidet der Tabellenstand unter Anwendung einer Quotientenregelung über Meister, Auf- und Absteiger“, heißt es in Paragraf 41 der Spielordnung. Was aber bedeutet dies genau? Muss jede Mannschaft mindestens die Hälfte seiner Spiele ausgetragen haben oder muss die Hinserie in den einzelnen Ligen komplett abgeschlossen sein?

„Nein“, antwortete jetzt Manfred Schnieders, Vizepräsident Amateurfußball des FLVW, auf die Frage und ergänzt: „Eine komplett gespielte Hinrunde ist nicht zwingend notwendig, damit die Saison gewertet wird. Die absolvierten Partien aller Mannschaften bis zum 30. Juni 2021 müssen einfach nur 50 Prozent aller Spiele ergeben. Es ist also egal, wie häufig eine einzelne Mannschaft gespielt hat.“ Eine Wertung der Saison würde somit auch vorgenommen, wenn beispielsweise eine Mannschaft gar nicht mehr zum Einsatz kommen sollte, die restlichen Teams der Liga in Summe aber die Hälfte der vorgesehenen Partien absolviert haben.

Hinrunde muss nicht komplett sein

In den Ligen mit Beteiligung von Mannschaften aus Wittgenstein liegt die Prozentzahl der bislang ausgetragenen Partien zwischen 20,5 in der Oberliga und 25,8 Prozent in der Bezirksliga 4. In letzterer wären demzufolge noch 24,2 Prozent und damit 58 Spiele bis zum 30. Juni 2021 durchzuführen, um Auf- und Absteiger zu ermitteln. Keine Rolle spielt dabei, welche Begegnungen stattfinden. Es zählt unter dem Strich die Gesamtsumme von 50 Prozent.

Manfred Schnieders erklärt auch, warum es keine komplette Hinrunde sein muss. „Ansonsten können Vereine doch eine ganze Saison platzen lassen. Liegen sie vielleicht einen Spieltag vor Ende auf einem Abstiegsplatz und es fehlt noch ein Spiel, damit das Team die Hinrunde komplett hat, dann …“, sagte Schnieders und lässt den Satz über mögliche Nichtantritte von Vereinen, aus welchen Gründen auch immer, unvollendet.

Bei einer Wertung nach Quotientenregelung, also einer unvollständigen Saison, drohen „schiefe“ Zustände, weil einige Mannschaften theoretisch mehrfach gegen die Spitzenteams und vielleicht gar nicht gegen einen Abstiegskandidaten gespielt haben. „Das wollen wir auf jeden Fall verhindern“, sagt Reinhold Spohn, Oberliga-Staffelleiter und Vorsitzender des Verbands-Fußball-Ausschusses, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Terminplan wird wohl angepasst

Deshalb sei eine Anpassung des Rahmenterminplanes wahrscheinlich. Dann könnten nach dem Re-Start zuerst die Partien der ausgefallen Spieltage nachgeholt werden und alle anderen Ansetzungen entsprechend nach hinten rücken. Die Wahrscheinlichkeit einer kompletten Hinrunde, in der jedes Team einmal gegen jede Mannschaft gespielt hat, wäre damit hoch.

Auch im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein dürfte es darauf hinauslaufen. „Sollten wir im neuen Jahr wieder spielen können, würde ich bevorzugen, dass wir da wieder beginnen, wo wir aufgehört haben, damit alle Mannschaften einmal gegeneinander gespielt haben. Sonst droht eine starke Wettbewerbsverzerrung“, sagt Jürgen Gieseler, Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses. Er betont aber: „Aber das ist meine persönliche Meinung. Wir werden im Kreisvorstand darüber sprechen, wenn klar ist, wann es wieder losgeht. Vermutlich werden wir uns daran orientieren, was der Verband entscheidet.“

Noch bis zu 30 Spiele

Auch Carsten Roth sieht die Anpassung des Terminplans als zwingend an. „Sollte es so kommen, dass nicht Jeder gegen Jeden spielt, sondern wir noch mal gegen dieselben Gegner antreten müssen, nur um auf die Anzahl an Spielen zu kommen, mache ich das nicht freiwillig mit. Das würde für mich nach Verarsche klingen“, sagt der Trainer des Bezirksligisten Sportfreunde Birkelbach mit Verweis auf die noch ausstehenden Partien der Hinrunde: „Das waren meist Sechs-Punkte-Spiele gegen Mitkonkurrenten.“

Die Sportfreunde, aktuell Tabellenelfter, würden in der Rest-Hinrunde noch auf Erndtebrück II (12. Platz), Rumbeck (15. Platz), Vosswinkel (13. Platz) und GW Allagen (14. Platz) treffen.

Roth rechnet nicht mit einem Re-Start schon im Januar und kalkuliert für sich schon ein, dass die 50-Prozent-Regel zum Tragen kommen wird. „Das wird die logische Konsequenz sein. Wir müssten noch 22 Spiele austragen, das würde eventuell sogar noch gehen. Aber zum Beispiel in der A-Liga, bei Feudingen, ist dies eigentlich nicht mehr zu bewerkstelligen.“

Keine Sonderregeln für Fußball

Die Blau-Weißen sind das heimische Team, das am meisten durch Corona gebeutelt wurde. Lediglich sechs Punktspiele absolvierte die Mannschaft von Trainer Sascha Schwarz seit September in der Kreisliga A. Nun glaubt beim SVF keiner mehr an eine Spielzeit, die geregelt bis zum Sommer zu Ende gespielt werden kann. „Selbst wenn jetzt ein Impfstoff kommt und keine Spielausfälle mehr auftreten würden, kämen wir aufgrund der Europameisterschaft über den Stichtag. Deshalb ist die 50-Prozent-Regel schon sinnvoll“, sagt Schwarz, der allerdings diesen Ansatz schon als „schwer genug“ betitelt. Zur Erinnerung: Weil Feudingen in der A-Liga 18 Gegner hat, müsste der SV noch 30 Spiele absolvieren. Zehn fehlen, um die Hinrunde abzuschließen.

„Ich würde die Saison einfach nicht werten und von April bis Dezember eine neue Spielzeit ansetzen. Aber letztes Jahr wollten wir unbedingt eine Wertung, deshalb will ich auch nicht meckern“, sagt Schwarz. Er ergänzt: „Grundsätzlich finde ich es gut, dass der Verband keine Sonderregeln für den Fußball erzwingen will. So sind wir auf einem guten Weg. Egal was kommt: Die Vereine werden damit leben können.“