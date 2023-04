Bezirksliga 4 Wichtiges 3:1 in Bremen: Birkelbacher legen nach

Bremen. Zwei der Konkurrenten im Tabellenkeller holten drei Punkte. Das macht den Erfolg der Sportfreunde noch wertvoller.

Hauptsache gewonnen: In einem laut Trainer Carsten Afflerbach „sehr schwachen Bezirksligaspiel” fuhren die Sportfreunde Birkelbach einen wichtigen Sieg beim TuS Bremen ein – das 3:1 (1:1) zählt im Abstiegskampf der Bezirksliga 4 umso mehr, da auch der FC Assinghausen gewann und die Berleburger Schützenhilfe gegen Freienohl ausblieb.

Da Torchancen eher Mangelware waren, war es ein Standard von Afflerbach selbst, der als Dosenöffner herhielt. Bremens Torwart Miguel Castro-Lemos lenkte den Freistoß des spielenden Coaches mit den Fingerspitzen an die Latte. Der Ball fiel aber vor die Füße von Fabian Hansmann fiel, der zum 1:0 abstaubte (25.). Zwölf Minuten später verschliefen die Birkelbacher einen langen Ball der Gastgeber, sodass deren Top-Angreifer Bright Eboagwu alleine auf den Kasten zulief und den Ball an Sportfreunde Keeper Max Langenbach, der ansonsten eine überragende Partie machte, zum Ausgleich vorbeischob (37.).

Niklas Duchardt trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit wurde noch weniger Fußball gespielt, gerade die Gastgeber verließen sich fast nur auf lange Bälle. Das rächte sich in der 65. Minute, als ein Ball aus dem Halbfeld bei Birkelbachs Kapitän Niklas Duchardt landete, der sich aus 20 Metern ans Herz fasste und seine Elf mit einem Flachschuss ins linke untere Eck wieder in Front brachte (65.)

Mit zunehmender Spielzeit kam immer weniger von den Bremern und letztlich war es ein einfacher Doppelpass, der Duchardt erneut perfekt in Szene setzte, sodass dieser den Deckel mit einem erneuten Flachschuss zum 3:1 zumachte (83.). Gerade in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber durchaus Torchancen, die Max Langenbach entweder alle parierte oder Luca Grebe unter massivstem Körpereinsatz gegen Stürmer Eboagwu verteidigte. Dementsprechend bekamen die beiden ein Sonderlob vom Coach: „In einem ansonsten schwachen Spiel muss ich die beiden Jungs mal herausnehmen, sie haben einen super Job gemacht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein