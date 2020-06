Westfalenpost Wittgenstein lädt zur Ortsschild-Challenge ein

Auf der Eisenstraße nahe der Siegquelle, über die es in Richtung Großenbach geht, bieten sich weite Einblicke in die Landschaft.

Wittgenstein. Nicht mehr alle Tassen im Schrank? Dann ab aufs Fahrrad! Wer bis zum 21. Juni alle Wittgensteiner Orte mit dem Fahrrad abfährt, wird belohnt.

Die Heimat systematisch erkunden und nebenbei das Immunsystem sowie die Ausdauer stärken – dass die Wittgensteiner Ortsschild-Challenge eine tolle Idee ist, findet auch unsere Redaktion, die Radbegeisterte hiermit zum Nachahmen aufruft.

Die Aktion

Die Westfalenpost und die Westfälische Rundschau belohnen deshalb die ersten 50 Sportler, die bis Sonntag, 21. Juni, alle gelben Wittgensteiner Ortsschilder per Fahrrad bereisen.

Absolventen erhalten eine Keramiktasse, die mit Motiven aus der Heimat bedruckt ist. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Orte

Im Rahmen der Aktion gilt es folgende Ortsschilder anzusteuern: Alertshausen, Amtshausen, Arfeld, Aue, Balde, Bad Berleburg, Bad Laasphe (inkl. „Wallachei“), Banfe (inkl. „Musecke“ und „Freistaat Lindenfeld“), Beddelhausen, Benfe, Berghausen, Bermershausen, Bernshausen, Birkefehl, Birkelbach, Christianseck, Diedenshausen, Dotzlar, Elsoff, Erndtebrück, Feudingen, Fischelbach, Girkhausen, Glashütte, Großenbach, Heiligenborn, Hemschlar, Herbertshausen, Hesselbach, Holzhausen, Kunst Wittgenstein, Laaspherhütte, Ludwigseck, Müsse, Niederlaasphe, Oberndorf, Puderbach, Raumland, Richstein, Rinthe, Röspe, Rückershausen, Rüppershausen, Saßmannshausen, Sassenhausen, Schameder, Schüllar, Schwarzenau, Sohl, Steinbach, Stünzel, Volkholz, Weide, Weidenhausen, Wemlighausen, Wingeshausen, Womelsdorf, Wunderthausen und Zinse.

Bei der Ortsschild-Challenge ist voller Einsatz gefragt. In die Bäume muss allerdings nicht geklettert werden: Ein Foto mit Radfahrer und Schild vom Boden aus reicht völlig aus. Foto: Privat

Wer damit noch nicht genug hat, kann der Vollständigkeit halber noch Weiler wie Kraftsholz, Kühhude, Meckhausen, Welschengeheu und das Didoll, die nicht als Ortschaften geführt werden, ansteuern. Einen Extrapreis gibt es dafür allerdings nicht.

So funktioniert es

Als Nachweise akzeptiert werden Ortsschild-Fotos oder Screenshots von Trackings-Apps wie Strava oder Garmin, mit denen die gefahrene Route belegt wird. Diese sind per E-Mail an wittgenstein-sport@westfalenpost.de oder per Whatsapp-Nachricht an Redakteur Florian Runte unter 0176/72469313 zu senden. Auf diesem Weg sind auch Nachfragen zur Aktion möglich.