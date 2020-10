Westdeutscher Volleyballverband setzt den Spielbetrieb aus

Auch Petra Steiner und der VfL Bad Berleburg können die Bälle vorläufig wieder in den Spind packen. Der Spielbetrieb ruht bis zum 22. November.

Dortmund. Der WVV reagiert auf die verschärfte Entwicklung der Coronapandemie und setzt vorerst den Liga-Betrieb aus. Ein Spielverbot gibt es aber nicht.

Der Westdeutsche Volleyballverband hat auf die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus reagiert und den Spielbetrieb in seinen Ligen vorläufig bis zum 22. November ausgesetzt. Ein Spielverbot bedeutet dies allerdings nicht: Testspiele können vereinbart und auch Punktspiele absolviert werden – sofern beide Mannschaften dies wünschen und die örtlichen Hygienevorgaben eingehalten werden können.

Die Mitteilung des Westdeutschen Volleyballverbandes im Wortlaut:

„Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer,

leider beeinflusst die Corona-Pandemie den Volleyballsport, durch das Ansteigen der Fallzahlen in NRW sind weitere Einschränkungen möglich. Das Land NRW hat seine Corona-Schutzverordnung aktualisiert. Diese gilt ab dem 17.10.2020 bis zum 31.10.2020.

Der WVV ist sich seiner Verantwortung in Corona-Zeiten bewusst. Die rasant steigenden Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen schränken die Möglichkeiten, einen geregelten Spielbetrieb durchzuführen, derzeit massiv ein. Das Präsidium hat im Rahmen seiner heutigen Sitzung daher einstimmig beschlossen, dass der Spielbetrieb im Erwachsenenbereich (Oberliga bis Kreisliga), Jugend- und BFS Bereich bis zum 22.11.2020 pausiert. Die Spiele, die in diesem Zeitraum nicht stattfinden, werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Für Mannschaften, die dennoch bis zum 22.11.2020 ihre angesetzten Spiele absolvieren möchten, besteht die Möglichkeit, dies problemlos zu machen, sofern die Hygienevorgaben vor Ort eingehalten werden. Wichtig ist dabei, dass dies von den beteiligten Mannschaften jeweils gewünscht wird.

In den nächsten Tagen werden die Mannschaften von den zuständigen Stellen im Erwachsenen-Spielbetrieb, dem Jugend- und BFS-Bereich über die weiteren Details informiert.

Die Mannschaften der Dritten Liga West und der Regionalliga West werden – da im Hoheitsbereich des Deutschen Volleyball-Verbandes – durch die jeweils verantwortlichen Ausschüsse gesondert informiert.“