Werner Stöcker wird Deutscher M80-Meister über 50 Kilometer

Wolfenbüttel. Am Ende sind die Beine schwer, doch für Werner Stöcker lohnt sich die Strapaze. In Wolfenbüttel holt er neben dem Titel eine besondere Ehrung.

Wo ist denn eigentlich Werner Stöcker? Diese Frage könnten sich am Rande des Erndtebrücker Volkslaufs am vergangenen Sonntag eine Läufer gestellt haben. Der bekannte Seniorenläufer aus Erndtebrück hatte einen guten Grund für sein Fehlen beim „Heimspiel“ im Pulverwald, denn er startete bei den Deutschen Meisterschaften im 50-Kilometer-Lauf, die durch Kooperation des deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) und der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung (DUV) zusammengelegt wurde. In Wolfenbüttel erlief Stöcker für die LG Wittgenstein einen weiteren Meistertitel. Es war der zweite „Streich“ nach dem Titelgewinn über 100 Kilometer vor rund einem Monat im Kraichgau. Die hatte der 82-jährige Erndtebrücker bereits im März mit deutschem Rekord in der Altersklasse M80 gewonnen.

Am Ende sind die Beine schwer

Der Wolfenbütteler Rundkurs auf der etwas hügeligen, mit vier Steigungen versehenen Laufstrecke musste nach dem Start um 8 Uhr zehnmal absolviert werden. Die ersten Runden lief Stöcker verhalten, dann war der Rhythmus da, es lief wie gewohnt. Am Ende, die letzten zwei bis drei Runden, wurden die Oberschenkel schwer. „Die wellige Strecke hat sich bemerkbar gemacht“, berichtete der neue Deutsche Altersklassenmeister, der nach 5:25:23 Stunden glücklich das Ziel erreichte.

Am Vorabend wurde Werner Stöcker in der Lindenhalle in Wolfenbüttel von der DUV zum dritten Mal in Folge als Seniorensportler des Jahres geehrt, diesmal für das Jahr 2021.

