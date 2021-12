Werner Stöcker: Eine Unterschrift für die Ewigkeit

Erndtebrück. Ehrung des Gemeindesportverband: Werner Stöcker und Katja Marburger schreiben Erndtebrücker Geschichte.

Die Ehrung der Gemeinde Erndtebrück zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres ist ohne Zweifel ein besonderes Ereignis. Und auch wenn Werner Stöcker, der mittlerweile zum zehnten Mal diesen Titel verliehen bekam, Übung bei dieser Verleihung haben sollte, so ist es jedes Mal wieder eine große Freude.

Nun wurde dem Ultraläufer die ultimative Ehre zu teil: Er durfte sich ins Goldene Buch der Gemeinde Erndtebrück eintragen.

Der Name Werner Stöcker ist dabei in der Erndtebrücker Sportszene und weit darüber hinaus bekannt. Seine Erfolge sind mittlerweile kaum zählbar, was auch seine enorme Pokalsammlung beweist. Die letzten Ehrungen der Gemeinde und des Gemeindesportbundes beziehen sich jedoch auf die Leistungen in 2019 und 2020: In 26 Wettkämpfe lief der 83-Jährige unfassbare 2000 Kilometer.

Besonders hervorzuheben ist sein Titel „Deutscher Meister“ bei der Meisterschaft der Deutschen Ultra Vereinigung. In sechs Stunden lief Werner Stöcker in Mörfelden ganze 58,661 Kilometer und siegte somit in seiner Klasse. Deutsche Bestleistung erzielte er auch bei den Deutschen Meisterschaften in Bottrop, bei denen er in 24 Stunden insgesamt 131,450 km zurücklegte. Sein Rekord in 2019 lag bei 12:14:55 Stunden für 100 Kilometer. In 2020 legte er die Messlatte erneut hoch: In der Klasse M 80 holte er in Berlin den Deutschen Rekord im 24-Stunden-Lauf. 144,544 Kilometer trugen ihn seine Beine in dieser begrenzten Zeit. Außerdem wurde Werner Stöcker auch von der Deutschen-Ultra-Vereinigung zum Sportler Senior (60+) des Jahres 2020 gewählt. Erfolge, die demnach nicht nur für die Gemeinde Erndtebrück, sondern auch international von großer Bedeutung sind.

Das Goldene Buch der Gemeinde

„Zum zehnten Mal ehrte die Gemeinde Erndtebrück Werner Stöcker nun schon zum ‚Sportler des Jahres‘ – was wäre noch mehr Grund, um Ihnen einen Eintrag im Goldenen Buch der Gemeinde zu widmen?“, fragte Bürgermeister Henning Gronau deshalb rhetorisch. Denn dort werden besondere Ereignisse, Besuche wichtiger Persönlichkeiten und eben auch herausragende Leistungen beschrieben und signiert.

Titelsammler: Katja Marburger (2. v. r.) und Werner Stöcker (2. v. l.) sind mal wieder Erndtebrücks „Sportler des Jahres“. Foto: Gemeinde Erndtebrück / WP

Doch auch Stöckers Teamkollegin, Katja Marburger, fügt ihrer Titelsammlung eine weitere Ehrung hinzu. Die Leichtathletin des TuS Erndtebrück wurde zum insgesamt vierten Mal zur Sportlerin des Jahres gewählt – nach 2015 und 2018 erhielt sie diese Auszeichnung nun für die vergangenen zwei Jahre.

Grund dafür waren ihre herausragenden Leistungen in diesen Jahren. In 2020 belegte die Erndtebrücker Sportlerin bei den Deutschen-Senioren-Meisterschaften in Zella-Mehlis den hervorragenden fünften Platz und knackte damit den Siegerlandrekord im Fünfkampf. Und auch in 2019, beim Landesturnfest des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Hamm, wurde sie mit dem ersten Platz im Fünfkampf (100 m, 1000 m, Weitsprung, Kugel, Schleuderball) zur Westfalenmeisterin gekürt. Den ersten Platz holte sie im selben Jahr ebenfalls bei den Westfälischen Seniorenmeisterschaften Mit 8,43-Metern im Dreisprung wurde sie hier ebenfalls Westfalenmeisterin.

Jugendförderung steht im Mittelpunkt

Was auf der Veranstaltung schnell deutlich wurde: Nicht nur ihre Erfolge, sondern auch die gemeinsame Einstellungen vereinen Stöcker und Marburger. Den Grundstein ihrer Leistung sehen beide in ihrer Jugendzeit. Aus diesem Grund setzt sich das Duo für die Jugendarbeit ihres Vereins, des TuS Erndtebrück ein. „Manchen Jugendlichen muss man in den Hintern treten, andere in den Arm nehmen - beides mit Herz“, erklärt Werner Stöcker mit einem Schmunzeln. Katja Marburger, die sich in der Leichtathletik Jugendabteilung des TuS engagiert, stimmt ihm hierbei zu. Sie sieht indes auch Stöcker selbst als ihr eigenes Vorbild. Darüber hinaus sind sich beide Geehrten einig, dass körperliche, aber auch mentale Gesundheit für ihre Leidenschaft das A und O sind, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Beste Beispiele sind die Sportler hierbei selbst.

