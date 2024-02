Wermeier trifft für VfL Bad Berleburg: Remis im Test

Bad Berleburg Fußball-Bezirksligist VfL Bad Berleburg spielt 2:2 gegen Ederbergland II: Wermeier und Ayoubi treffen, aber Erfolgserlebnis bleibt aus.

Drei Spiele, drei Tore, drei Gegentore und drei Unentschieden, das ist die aktuelle Bilanz der Wintervorbereitung von Fußball-Bezirksligist VfL Bad Berleburg, der am Mittwochabend 2:2 gegen den FC Ederbergland II spielte. Nach einer soliden Anfangsphase, in der der VfL bereits mehrfach hochkarätige Torchancen liegen ließ, brachte Offensivallrounder Sebastian Wermeier die Kurstadt-Elf von Trainer Björn Breuer in Führung (25.).

In der Folge hätte der VfL auch ein zweites oder gar ein drittes Tor nachlegen können, spielte jedoch - gerade im vorderen Drittel- zu zaghaft sowie unentschlossen und verlor letztlich zu leichtfertig den Ball, sodass der zwischenzeitliche Ausgleich durch Michael Moellmann in Minute 37 nicht unverdient war. In der Halbzeitpause rotierte Breuer dann gehörig durch und brachte mit dem sporadisch aushelfenden Jan Neusesser, Rückkehrer Christopher Geißler sowie Kapitän Yannik Lückel, der erstmals seit seiner Schambeinentzündung eine volle Halbzeit absolvierte, eine Menge Erfahrung ins Spiel.

Beflügelt haben die Wechsel das Spiel der Berleburger, die auch in der zweiten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz hatten, jedoch nicht. Gerade in der Offensive hatte sich der Schlendrian eingeschlichen und die Mannschaft blieb im Abschluss zu halbherzig. Einzig Pouya Ayoubi konnte die Murmel in Minute 57 in den Ederbergländer Kasten bugsieren. Doch erneut glichen die Hessen aus, diesmal in Person von Max Wickenhöfer in der 78. Spielminute. Breuer, der lieber einen Sieg seiner Mannschaft gesehen hätte, kommentierte: „Die Jungs haben zu lange den Ball gehalten und waren unkonzentrierter als vier Tage zuvor.“

Er ergänzt: „Das ist aber auch verständlich zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung.“ Doch für den Trainer gab es weitere erfreuliche Nachrichten, denn auch Alex Koch konnte nach seinem Kreuzbandanriss in der Sommervorbereitung die ersten Minuten an Spielzeit sammeln. Breuer reflektierte: „Es war sehr schön, dass nach Yannik jetzt auch Alex zurück im Spiel ist und die ersten zehn Minuten Einsatzzeit sammeln konnte.“

Generalprobe gegen Michelbach am Samstag

Dennoch fehlen dem Kader mit Kai Dengler, Finn Dickel, Simon Lamb und Winterneuzugang Niklas Duchardt weiterhin einige wichtige Akteure. Ob bei der anstehenden Generalprobe am kommenden Samstag beim TSV Michelbach einer der vier Invaliden in den Kader zurückkehren wird, bleibt abzuwarten, davon auszugehen ist jedoch vorerst nicht. Der Kreisoberligist sollte für den VfL Bad Berleburg jedoch eine machbare Aufgabe zum Abschluss der Saisonvorbereitung sein.

