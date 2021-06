Pass in die Gasse #281

Pass in die Gasse #281 Wenn Fußball wieder in seinem ursprünglichen Element ist

Das Spiel Frankreich gegen Schweiz war ein Lehrvideo für alle Aktiven. Weil es offenbarte, dass es am Ende größere Dinge gibt als Taktiktafeln.

Fußball wandelt sich stetig. Spielte man bei der WM 1954 noch mit fünf Angreifern im Spielsystem „Schottische Furche“, haben heutige Trainer zwischen 4-2-3-1 oder 3-5-2 schlaflose Nächte. Ob Mann- oder Raumdeckung, ob falsche oder richtige Neuner: modern war immer das, was gerade erfolgreich war. Doch die aktuelle EM zeigt, dass es bei aller Wandlungsfähigkeit doch Dinge gibt, die nicht entwickelbar oder austauschbar sind. Es sind die einfachen Dinge wie Zusammenhalt, Leidenschaft und Wille, die sich vor allem in den beeindruckenden Auftritten der Schweizer und Österreicher zeigten. Das mag abgedroschen klingen, doch machen diese Eigenschaften immer wieder den Unterschied aus.

Ein Lehrvideo für jede Kabine

Ein Bild mit Symbolcharakter: Die Schweiz trat gegen die Franzosen als echte Einheit auf. Foto: firo Sportphoto

Das Spiel der Franzosen gegen die Schweiz war diesbezüglich wie ein Denkmal für alle Aktiven. Vor allem die Pausen nach der regulären Spielzeit und in der Verlängerung könnten als Lehrvideo für jede Kabine und alle Altersklassen genutzt werden.

Während die Franzosen divenhaft mit sich und den beiden Gegentoren zum 2:3 und 3:3 haderten und wild gestikulierend ihre Probleme erklärten, waren die Schweizer längst im Kreis und schrien sich regelrecht Mut zu. Es war wohltuend anzuschauen, dass es am Ende doch wieder völlig egal ist, ob es 1954 oder 2021 ist. Denn wo Taktik nicht mehr sein kann und Krämpfe näher sind als Torschüsse, ist Fußball wieder in seinem ursprünglichen Element.

Dieses aufopferungsvolle Füreinander ist es schließlich, das Kindern und Jugendlichen neben all der Technik auch beigebracht werden sollte.

