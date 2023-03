Weißtaler Maximilian Kraft der nächste Neuzugang

Siegen. Für die Siegener Sportfreunde ist Maximilian Kraft vom Landesligisten TSV Weißtal der fünfte Neuzugang für die neue Saison.

Die Siegener Sportfreunde setzen ihre „Einkaufs-Tour“ in der Region fort: Als nächsten Neuzugang für die neue Saison präsentiert der Fußball-Oberligist mit dem 21-jährigen Maximilian Kraft das große Stürmertalent des Landesligsten TSV Weißtal, der derzeit an den Folgen eines Bänderrisses laboriert.

In seinen in dieser Saison bislang nur zwölf Einsätzen, er musste wegen einiger Verletzungen viel pausieren, erzielte er sieben Tore. Insgesamt kommt er in jetzt gut zweieinhalb Landesliga-Jahren auf 32 Treffer.

„Maxi passt abermals hervorragend in das Anforderungsprofil des Vereins und besticht durch seine enorme Schnelligkeit und nachgewiesene Treffsicherheit““, so der Sportliche Leiter der Sportfreunde, Ottmar Griffel, über den Transfer.

