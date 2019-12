Weißtal und Salchendorf mischen um den Aufstieg mit

Siegerland. Seit vergangenen Sonntag ist die Fußball-Bezirksliga 5 in ihren Winterschlaf verfallen. Weiter geht es erst wieder am 9. Februar mit dem Nachholspiel zwischen dem FC Eiserfeld und dem SV Germania Salchendorf. Dies ist auch die einzige Hängepartie für den neuen Staffelleiter Mustafa Tekir. Wir ziehen eine Zwischenbilanz der sieben Mannschaften aus dem Siegerland. Im ersten Teil: TSV Weißtal, SV Germania Salchendorf, SV Fortuna Freudenberg und FC Eiserfeld. Teil zwei folgt zu Beginn der kommenden Woche.

TSV Weißtal (Platz 2)

Weißtals Spielertrainer Konstantin Volz. Foto: thorsten wroben

Im Sommer verstärkte sich der Fusionsklub. Die Wadolowski-Brüder Paul und Daniel, Manuel Jung und Jannik von der Heiden brachten höherklassige Erfahrung zum Henneberg. Das Team von Spielertrainer Konstantin Volz profitierte außerdem von der guten Nachwuchsarbeit und trat an, den starken dritten Platz der Vorsaison zu bestätigen.

Das gelang ihm zu Beginn auf eindrucksvolle Weise. Die Weißtaler entsprachen ihrer Mitfavoritenrolle. Am 6. Spieltag kassierten sie gegen Kierspe die erste Niederlage, um dann fünf Siege in Folge hinzulegen. Sie bescherte für sieben Spieltage am Stück die Tabellenführung.

Am Ende ein wenig geschwächelt

„Die Tatsache, dass wir so lange an der Spitze standen, hätte uns beflügeln sollen“, sagte Co-Trainer Falko Wahl. Das Gegenteil war der Fall. Zwar änderte die 2:4-Pleite in Rüblinghausen noch nichts daran, doch der Motor geriet in den folgenden Wochen ins Stottern. Trotz des 0:2 in Hünsborn feierte Weißtal zwar die Herbstmeisterschaft, musste den Platz an der Sonne nach dem 4:4 gegen Altenhof aber abgeben und kletterte am vergangenen Wochenende durch den 4:3-Sieg gegen Niederschelden auf Platz zwei.

„Dass wir zum Ende der Hinrunde mit 31 Punkten Tabellenführer waren, war herausragend. Ärgerlich ist nur, dass wir besser spielen können und dies in den letzten Spielen nicht gezeigt haben“, resümiert Volz. Tatsächlich rief seine Mannschaft ihr Potenzial zuletzt nicht über die volle Spielzeit ab. Ihre Stärken sind dennoch unverkennbar: Sie stellen mit 40 Toren eine der besten Offensiven. Verbesserungsbedarf gibt es in der Abwehrarbeit, obwohl man auch unter dem Schnitt liegt.

Germania Salchendorf (Platz 5)

Salchendorfs Trainer Thomas Scherzer Foto: lutz großmann

Den fünften Platz aus der Vorsaison hat Salchendorf auch aktuell inne. Die Germania kann sich auf ihre Defensive verlassen, die bislang nur 20 Gegentreffer zuließ. Dies ist nach Spitzenreiter Ottfingen der zweitbeste Wert. Auch mit 39 Toren steht die Mannschaft von Thomas Scherzer den vier Teams vor ihr in nichts nach.

Noch Luft nach oben

Eine gute Bilanz also, doch der Salchendorfer Linienchef sieht Luft nach oben. „Wir haben uns in einigen Bereichen stabilisiert. Dennoch hätten wir den einen oder anderen Punkt mehr haben können, wenngleich unsere Ausbeute ordentlich ist. Tabellarisch sind wir auf Schlagdistanz nach oben. In der Rückrunde wollen wir mindestens genauso viele Zähler holen“, so Thomas Scherzer.

Die Germania musste schon früh in der Saison beim 0:4 in Rüblinghausen einen Rückschlag hinnehmen. Auch das 0:2 gegen Niederschelden und das 2:2 gegen Neunkirchen kosteten wertvolle Punkte. Dazwischen startete die Scherzer-Elf aber jeweils eine Siegesserie, die zwischenzeitlich zu einem Höhenflug im Tableau auf die vorderen Ränge führte. Die jüngste Serie wurde mit der 3:1-Revanche gegen Rüblinghausen am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Mit mehr Konstanz ist mit den Salchendorfern in Lauerstellung zu rechnen.

SV Fortuna Freudenberg (Platz 6)

Fortuna Freudenbergs Trainer Dominic Solms. Foto: reinhold becher

Mit einem ausgeglichenen Torverhältnis und 25 Punkten warten die „Flecker“ nach 16 Spieltagen auf. „Die Mannschaft und auch unsere sportliche Leitung sind zufrieden mit diesem Ergebnis und der Entwicklung insgesamt“, bilanziert Trainer Dominic Solms.

Start nach Maß erwischt

Freudenberg erwischte einen Start nach Maß und stand nach zwei Spieltagen sogar an erster Stelle. Das Team, das sich vor allem durch eine intakte Kameradschaft auszeichnet, konnte aber im „Konzert der Großen“ noch nicht wirklich mithalten, fiel nach den Niederlagen gegen Attendorn (1:4), Kierspe, Weißtal und Ottfingen (alle 1:2) in der Tabelle ab. „Da fehlte es uns einfach an Erfahrung und Cleverness“, räumt Solms ein, „in der Konstanz bei den Leistungen und Ergebnissen wollen wir uns aber noch verbessern.“

Überraschend gab Timo Dreisbach, vormals Molsberger, sein Comeback. Der Angreifer erklärte vor Saisonbeginn aus privaten Gründen seinen Abgang, kehrte dann aber doch zurück ins Team. Mit sieben Toren ist er nach Robin Wiesemann (11) der zweitbeste Torschütze der „Flecker“. Solms freute sich auch über weitere Personalien: „Niklas Kursch hat mich beeindruckt. Außerdem möchte ich mich nochmal bei unserer zweiten Mannschaft bedanken, die uns in einer Phase mit vielen Ausfällen geholfen hat. Torwart Sascha Dapprich und Stürmer Sebastian Braas waren echte Verstärkungen.“

FC Eiserfeld (Platz neun)

Eiserfelds Trainer Jan Fünfsinn. Foto: Rene TrauT

In Eiserfeld brach neue Ära an. Jan Fünfsinn übernahm und setzte verstärkt auf offensiven Fußball. Nach einem durchwachsen Start kam der FCE-Zug ins Rollen. Fünf Siege in Folge feierte die Fünfsinn-Elf danach und schob sich bis auf den dritten Platz.

„Ich habe viele neue Sachen eingebracht. Insgesamt bin ich zufrieden, wie die Jungs das angenommen haben“, sagt Jan Fünfsinn. Ein Meilenstein war dabei der überragende 4:0-Triumph über den SV Attendorn, an den sich das sensationelle 1:0-Erfolg im Kreispokal gegen die Sportfreunde Siegen anschloss, der allerdings viele Körner kostete.

Eiserfeld ereilte zudem in den vergangenen Wochen das Verletzungspech. Bis zu acht Spieler, darunter Stammkräfte, musste Fünfsinn ersetzen. Dies spiegelte sich in den Ergebnissen wider. „Wir mussten aufgrund schwerer Verletzungen in zwei Spielen schon nach 20 Minuten wechseln. Das kann keine Mannschaft auf Dauer auffangen. Deswegen sind wir froh, dass nun Winterpause ist“, so Fünfsinn, der aber nicht verhehlt, „dass einige Partien unglücklich verloren gingen“.

Lukas Weber der neue „Shooter“

Das befürchtete Offensivproblem blieb allerdings aus. Der Abgang von Ruben Balthasar, der in der Vergangenheit für die Großzahl der FCE-Treffer verantwortlich war, wirkte sich nicht negativ aus. Denn mit Lukas Weber hat man einen neuen Torgaranten gefunden. Bislang netzte er 13-mal ein und gehört damit zu den besten Angreifern. Mit weniger Verletzungssorgen sind die Eiserfelder noch für einige Überraschungen gut.