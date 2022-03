Warum sich Jan Stölben „tierisch“ über sich selbst ärgert

Lygna. Jan Stölben vom SK Wunderthausen erreicht bei der U23-WM die Finalläufe, ärgert sich aber über ein „weggeschmissenes“ Top-Resultat im Sprint.

Es war weder eine totale Enttäuschung, aber auch nicht der erhoffte groß Coup. Und so haderte Skilangläufer Jan Stölben nach dem 24. Platz im Sprintrennen bei den U23-Weltmeisterschaften, die jetzt im norwegischen Lygna stattfanden, gehörig mit sich. „So etwas regt ärgert mich fast noch mehr als zu sehen, dass es grundsätzlich nicht reicht“, gab der Sportler des SK Wunderthausen zu Protokoll. „Ich verkaufe mich unter Wert, das regt mich tierisch auf.“

Was war passiert? Nachdem sich Stölben im Prolog, in dem jeder Teilnehmer alleine den 1,2 Kilometer langen Kurs läuft, mit Platz 19 recht souverän für die K.o.-Sprints der 30 besten Läufer qualifiziert hatte, schied er in seinem Viertelfinallauf als Fünfter (von sechs) aus. Auf den letzten Metern wurde der 20-Jährige von zwei Konkurrenten, die über die gesamte Distanz im Windschatten gelauert hatten, überspurtet. Durch einen Strauchler auf den letzten Metern konnte er auch den Amerikaner Gus Schumacher, den Stölben schon nicht mehr auf der Rechnung hatte, hauchdünn nicht mehr in Schach halten.

Platz 19 im Prolog

Die Konsequenzen sind ärgerlich: Hätte Stölben seinen Lauf als Dritter oder Vierter beendet, wäre er zwar auch nicht ins Halbfinale, aber sicher unter die ersten 20 gekommen – und hätte so die Kriterien erfüllt, um weiter einen sicheren Platz in der Lehrgangsgruppe Ib des Deutschen Skiverbandes zu behaupten. Dazu kann es dank guter Argumente zwar auch so noch kommen, doch dies wird über einen Trainerentscheid entschieden, bei dem viele Köpfe, viele Faktoren und viele Interessen eine Rolle spielen.

Schon mit dem Prolog, den er nach 2:15,10 Minuten auf Platz 19 beendete, war er nicht zufrieden. „Das war für meine Verhältnisse relativ bescheiden. Ich habe mir das miserabel eingeteilt, bin zu schnell losgelaufen und dann ging es mit den Kräften natürlich bergab“, sagt Stölben, der sich im Rennen „Mann gegen Mann“ zunächst an dritter Position einreihte, am ersten Berg aber leicht reißen lassen musste und die Lücke bis zur Zielgeraden nicht mehr zulaufen konnte. Der Stölben-Heat war das zweitschnellste von fünf Viertelfinals.

„Das war für mich aber noch keine Schande, weil die ersten beiden wirklich sehr stark sind. Der Ondrej Cerny ist im Weltcup Stammgast in Top 30, der Ansgar Evensen ist Norweger und war Zweiter im Prolog“, sagt Stölben, dem auf den letzten Metern nicht nur die Power fehlte, um Rang drei zu behaupten – sondern auch die Technik.

„Wenn man mich im Training sieht und dann im Rennen, sind es zwei verschiedene Personen. Am Ende grabe ich mich mehr ein als vorwärts zu kommen“, ärgert sich Stölben über Unsauberheiten in der Technik; über ein nur bedingtes Funktionieren der eingeübten Automatismen in der Bewährungssituation. „Das ist Kopfsache.“

Stölben ist nicht der erste Sportler, der sich mit diesem Problem befassen muss und hat sich auch entsprechenden Rat geholt. Nur: „Es stellt sich nicht alles von jetzt auf gleich ein, auch wenn ich das natürlich gerne so hätte.“

Saison geht dem Ende entgegen

Als bei weitem bester Deutscher in diesem Sprintwettkampf – Jan-Friedrich Doerks, Florian Knopf und Korbinian Heiland folgten auf den Plätzen 37, 40 und 61 – und mit dem Erreichen der Finals steht zumindest ein Teilerfolg zu Buche. „Wenn du als jüngster Jahrgang hierherfährst und kommst auf Platz 24, ist es kein schlechtes Ergebnis“, sagt Stölben, für den sich der Wechsel an den Stützpunkt Oberstdorf mit einem erkennbaren, weiteren Leistungssprung bislang ausgezahlt hat.

Nun wartet der Sportler aus der Eifel auf eine Einteilung zu den weiteren Wettkämpfen. Mit einer Weltcup-Nominierung rechnet Stölben in diesem Winter nicht mehr, zumal der Abschluss im russischen Tyumen wegen des Ukraine-Kriegs abgesetzt worden ist.

Neben den zwei Weltcup-Wochenenden in Norwegen und Schweden steht nur noch ein Continental-Cup im italienischen Sappada an. Außerdem ist noch ein Deutschlandpokal im März sowie die Deutschen Meisterschaften im Teamsprint (mit Birger Hartmann) sowie auf der Langstrecke angesetzt.