Siegen-Wittgenstein Ein Haifischbecken: 7 Aufstiegsanwärter wollen sich durchbeißen, 9 scheinbare Underdogs schnappen bei jedem Coup zu, der sich anbietet.

Die eingleisige Kreisliga A liefert allen Fußballinteressierten als höchste innerkreisliche Spielebene Jahr für Jahr packende Duelle zwischen Mannschaften aus den verschiedensten Ecken des Landkreises. Das Ende ist manchmal etwas langweilig: Der Meister fast 20 Punkte vor dem Vize, der Drittplatzierte noch einmal 16 Punkte vor dem Vierten – danach siegt es in der aktuellen Saison beileibe nicht aus. Die A-Klasse ist zu einem „Haifischbecken“ geworden: Es gibt erstmals zwei sichere Aufstiegsplätze, und die Anwärter sind zahlreicher als und mehr auf Augenhöhe als erwartet.

Die ersten sieben Mannschaften duellieren sich Woche für Woche um die begehrten Ränge, der nicht spannender sein könnte. Denn: Den Tabellenführer SV Setzen und den Tabellensiebten Sportfreunde Edertal trennen nur acht Punkte. Und alle aus der oberen leisten sich regelmäßig Patzer gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Für die Spitzengruppe bedeutet dies ein Haifischbecken, in dem jeder Punktverlust gleich doppelt schmerzt und gleich ein halbes Dutzend Sechs-Punkte-Spiele auf jedes Team warten.

Die Liga ist in der Spitze ein klein wenig schwächer geworden und alle Mannschaften haben sich im Niveau angenähert. Steffen Linde, Kapitän der Sportfreunde Edertal, nennt einen der Gründe für die spannende A-Klasse

Die Sportfreunde Birkelbach dienen als bestes Beispiel für Ausgeglichenheit und Unberechenbarkeit des Ligageschehens. Der Bezirksliga-Absteiger hat als Team des unteren Tabellendrittels mit dem Wiederaufstieg nichts zu tun. Aber: Die Birkelbacher verloren von den Spielen gegen die aktuellen Top 7 nur bei Siegener SC (5.) deutlich (2:6). Beim 7:0 gegen Setzen (1.) und beim 1:0 in Niederndorf (6.) holten die SF einen Dreier, gegen Edertal (7./2:3), Salchendorf II (2./2:3), Oberschelden (4./3:4) und Eiserfeld (3./1:2) verloren sie nur knapp.

Die Edertaler, die als einziges Wittgensteiner Team in der Spitzengruppe vertreten sind, liegen derzeit nur vier Punkte hinter Platz zwei, den etwas überraschend Germania Salchendorf II belegt. Für Kapitän Steffen Linde spiegelt dieser Siebenkampf die Veränderungen in der Liga zu den Vorjahren wieder: „Ich denke, dass die Klasse in der Spitze ein klein wenig schwächer geworden ist, sich alle Mannschaften aber im Niveau angenähert haben.“

In den Vorjahren haben Teams wie zuletzt der FC Hilchenbach immer wieder für Ausreißer nach oben gesorgt, in diesem Jahr scheint jeder gegen jeden gewinnen zu können. Auch dafür hat Linde eine Erklärung: „Alle Mannschaften haben ihre drei, vier Spieler, die in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden. Danach sind die Teams alle auf einem ähnlichen Niveau. Ich denke, dass die Liga deshalb so spannend ist.“ Und Linde hat treffend bemerkt, dass dies nicht nur für die Spitzengruppe gilt. „In den vergangenen Wochen hat man auch gesehen, dass die Teams weiter unten in der Tabelle durchaus die Qualität haben, einige Punkte zu sammeln.“

Edertals Kapitän spiegelt damit das Bild der zweiten Tabellenhälfte wider, die punktemäßig ein wenig eine eigene Liga bildet, aber auch eine eigene Dynamik hat: Sicher sein vor dem Abstieg kann sich wohl aufgrund der Ausgeglichenheit kaum ein Team, auch wenn zwischen Tabellenplatz neun, den derzeit der TSV Aue-Wingeshausen (18 Punkte) belegt, und dem VfL Klafeld-Geisweid auf Rang 14 immerhin sieben Punkte liegen. Jener 14. Platz könnte unter Umständen noch ein weiterer Abstiegsplatz werden.

Alle Teams haben ihre Schwachstellen. Wenn man diese richtig ausnutzt, kann auch jeder jeden schlagen. Jonah Stremmel, Teil des neuen Trainergespanns der Sportfreunde Birkelbach

Apropos Abstieg: Im Tabellenkeller stehen mit dem SV Fortuna Freudenberg II (6 Punkte) und dem TuS Erndtebrück II (3 Punkte) zwei Mannschaften, die erst einen Saisonsieg auf dem Konto haben und deshalb bereits ein ganzes Stück hinter den Nichtabstiegsrängen liegen. Alle anderen im Tabellenkeller haben auch schon gegen Spitzenteams gepunktet.

Für Birkelbachs neuen Trainer Jonah Stremmel waren die jüngst sehr guten Ergebnisse keine Überraschung: „Ich denke, dass alle Teams ihre Schwachstellen haben. Wenn man diese Schwachstellen richtig ausnutzt, kann auch jeder jeden schlagen.“ Die eigene Negativserie mit nur sieben Punkten aus den ersten elf Spielen hatte laut Stremmel trotzdem nichts mit der ausgeglichenen Spielklasse zu tun: „Das lag komplett an uns.“ Auch für Steffen Linde ist die jüngste Erfolgsserie des Lokalrivalen nichts Besonderes: „Birkelbach hat ja auch davor nur knappe Niederlagen eingesteckt, für mich war klar, dass die das irgendwann in Siege ummünzen.“

Nachdem nun fast die gesamte Hinrunde gespielt wurde, ist die A-Liga nach wie vor spannender denn je, da das Niveau der Mannschaften so nah aneinander zu sein scheint, wie selten zuvor. Die Anzeichen dafür, dass auch die Rückrunde voller Überraschungen stecken und das Haifischbecken sich kaum leeren wird, stehen damit alles andere als schlecht.

