Warum der FC Ebenau seine Spiele nach Schwarzenau verlegt

Der malerisch gelegene Fußballplatz in Schwarzenau wird in dieser Woche Austragungsstätte bei drei Fußballspielen des FC Ebenau.

Beddelhausen/Schwarzenau. Der FC Ebenau ist gezwungen, kurzfristig umzudisponieren. Wie die heimischen Clubs mit der 100-Zuschauer-Begrenzung umgehen.

Der FC Ebenau verlegt seine Fußballspiele in dieser Woche vom Sportplatz in Beddelhausen auf die Anlage in Schwarzenau. Die B-Liga-Partien der ersten Männermannschaft am Mittwochabend gegen Benfe (19 Uhr) und am Samstag gegen die Sportfreunde Birkelbach II (17.30 Uhr) sowie das Kreispokal-Viertelfinale der Frauen gegen die Sportfreunde Siegen am Donnerstag (19 Uhr) finden also auf Asche statt.

Kurzfristig notwendig geworden sind diese Verlegungen, weil der Sportplatz in Beddelhausen wenige Meter hinter der hessischen Landesgrenze liegt – und somit gilt hier die Coronaschutzverordnung des Nachbarlandes. „Hier ist derzeit kein Spielbetrieb erlaubt“, gibt Christopher Heiner vom FC Ebenau nach einer Vorstandssitzung des FCE vom Montagabend Auskunft.

Wer zuerst kommt, hat Vorrecht

In Schwarzenau gilt die Coronaschutzverordnung von Nordrhein-Westfalen, laut der sich bei den genannten Spielen jeweils nur 100 Personen (die Aktiven nicht mitgerechnet) auf der Anlage aufhalten dürfen, denn seit Freitag gilt der Kreis Siegen-Wittgenstein als Risikogebiet. Und was passiert, wenn mehr als 100 Zuschauer kommen? Die Regelung ist einfach: Wer zuerst kommt, hat Vorrecht.

Dieses Prinzip wenden auch die anderen heimischen Vereine an – einzig die Sportfreunde Edertal weisen zusätzlich darauf hin, dass der Zutritt zur Sportanlage nur für Vereinsmitglieder möglich ist. Der SG Hickengrund, die am Mittwoch zum Spitzenspiel in der Kreisliga A nach Raumland kommt, wird ein Kontingent von zehn Tickets zur Verfügung gestellt.

Überall gilt, wie schon am vergangenen Wochenende, die Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände – außer auf dem Platz natürlich.