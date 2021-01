Wandern und Skilanglauf: Wintertraum fast ohne Einschränkung

Girkhausen/Wunderthausen/Zinse Viel Betrieb, aber kein Ärger beim Skilanglauf

Traumhafte Bedingungen, glückliche Sportler und Wanderer, erleichterte Skivereine: So fällt die Wochenend-Bilanz der nordischen Skizentren im Wittgensteiner Land aus. Ordnungsämter und Polizei kontrollierten mehrfach die Einhaltung der Corona-Regeln sowie das Parkverhalten, bekamen aber nichts zu tun. Der befürchtete Verdrängungseffekt nach den Betretungsverboten im Hochsauerland blieb aus.

Eine Brausedose, eine verlorene Skibrille und ein Schokoriegelpapier – mehr als eine Handvoll Müll war am Wintersport-Hotspot am Albrechtsplatz am Samstagnachmittag nicht zu finden. Dabei herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb am Einstieg zur Skilanglaufloipe auf der Steinert. Schon vor Sonnenaufgang machten sich einige Leistungssportler und einige Rentner auf den Weg. Ab 9.30 Uhr wurden die Parkplätze knapp, sodass eine kleine Warteschlange entstand. Doch dann verstauten die ersten Läufer ihre Ski schon wieder im Auto und machten Platz für die neuen Besucher.

Einheimische in der Mehrheit

Köln, Kassel, Gießen, Warendorf oder Soest – einige Kennzeichen gaben Aufschluss darauf, wie weit die Menschen für gute Schneebedingungen zu reisen bereit sind. Auch zwei Autos aus den Niederlanden standen auf dem Parkplatz, doch die große Mehrheit kam aus der unmittelbaren Umgebung im Sauer- und Siegerland sowie aus Wittgenstein.

„In der Hauptsache kommen Leute, die ganz gezielt ihren Sport machen oder auf die Wanderwege abbiegen. Geschätzt würde ich sagen, dass 80 Prozent für Langlauf kommen und der Rest wandern geht“, sagt der Diedenshäuser Stefan Küpper, der Vorsitzender der Nordicsport-Arena Sauerland ist und das Geschehen an der Pastorenwiese bei Wunderthausen beobachtete. „Am vergangenen Wochenende hatten wir auch viele Leute hier, die sonst nicht kommen, die haben eine ganze Schneemann-Kolonie aufgebaut. Diesmal war es vor allem das Klientel, das sonst auch kommt.“

Es droht Sprühregen

Die großen Probleme blieben also aus, sodass Platz für kleine Sorgen blieb. Durch viel Betrieb und einige durchkommende Sonnenstrahlen wurden die Bedingungen stellenweise leicht eisig, hinzu kamen einige minderschwere Fälle von Schneebruch. An einigen Standorten, etwa an der Dreiherrnsteinloipe bei Zinse oder auf der ebenfalls am Rothaarsteig gelegenen Haincher Höhe, wurden die Langlaufspuren von Wanderern in Mitleidenschaft gezogen.

Sorgen macht auch der Blick auf die Wetterprognosen, die indes noch nicht eindeutig sind: Am Dienstag könnte es bei leichten Plusgraden zu Sprühregen kommen, der dem Schnee sehr zusetzen würde. Wer noch mal auf die Bretter möchte, sollte also den Montag nutzen.