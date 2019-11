Siegerland. Den 3:1-Sieg in der Frauen-Oberliga sehen rund 150 Zuschauer. In der Verbandsliga gewinnt der TV Dresselndorf, während der CVJM Siegen verliert.

Während die Frauen der VTV Freier Grund in der Volleyball-Oberliga auch gegen Olpe gewannen, verlief das Wochenende für die beiden Herren-Verbandsligisten gemischt.

Frauen-Oberliga

VTV Freier Grund - VC SFG Olpe 3:1 (23:25, 25:15, 26:24, 26:24). Auch im Derby gegen Olpe ließ sich die VTV Freier Grund nicht aufhalten. Vor der tollen Kulisse von rund 150 Zuschauern gab es den vierten Erfolg in Serie. „Das war, wie zu erwarten, ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärte VTV-Trainer Alfred Terkowsky, der im ersten Durchgang eine leidenschaftliche und ausgeglichene Partie sah.

Das Derby gegen Olpe entschieden die Frauen der VTV Freier Grund mit 3:1 für sich. Foto: UK

„Wir haben aber dann zu viele Fehler im Angriff gemacht, auch der Block hat nicht so gepasst“, gab Terkowsky zu, dessen Mannschaft den Satz folgerichtig abgab. Danach fing sich sein Team jedoch, setzte sich im zweiten Satz frühzeitig ab und glich mit einem 25:15 aus. „Da kam Olpe nie wirklich für den Satzgewinn in Frage“, freute sich der Trainer. Den folgenden dritten Abschnitt beschrieb er dann als „eigenartig“.

Starke Aufschlagserie von Sylvia Urbaniak

Während bei der VTV nicht mehr viel zusammenlief, zog Olpe auf 22:15 davon. Die Vorentscheidung? Nein! Mit einer starken Aufschlagserie von Sylvia Urbaniak kam Freier Grund wieder heran und entschied den Satz noch für sich, um dann den Start in den vierten Durchgang wieder komplett zu verschlafen. „Da musste ich direkt meine beiden Auszeiten nehmen“, blickt Terkowsky zurück.

Und diese fruchteten. Die VTV brachte ihre Überlegenheit im Angriff wieder zum Tragen und behielt erneut mit 26:24 die Oberhand, behielt die drei Punkte in der Sporthalle am Rassberg und behauptete Tabellenplatz zwei. „Es ist natürlich schön, dort zu stehen. Aber wir heben nicht ab und sehen das realistisch“, drückt der Trainer auf die Euphoriebremse und sieht weiterhin Punkte für den Klassenerhalt.

Herren-Verbandsliga

TV Dresselndorf - SG SSF Bonn Vorgebirge 3:1 (25:23 25:17 23:25 25:23). Bonne reiste als Tabellenzweiter in den Hickengrund, mit viel Erfahrung und Spielern, die schon deutlich über Verbandsliga-Niveau gespielt hatten. Zu Spielbeginn setzte Bonn die TVD-Annahme mächtig unter Druck und ging schnell in Führung. Doch die Dresselndorfer schafften es immer wieder, diesen Rückstand auszugleichen und, mit Ausnahme des dritten Satzes, die Sätze knapp zu gewinnen. Gute Aufschläge, eine stabile Annahme und der durchschlagskräftige Angriff waren die Garanten für den Erfolg.

Im dritten Satz machte der TVD zunächst viele Eigenfehler und lief schnell einem hohen Rückstand hinterher, den die Truppe von Trainer Jörn Bertscheit zum Satzende fast aufholen konnte und eine gute Basis für den folgenden Durchgang schaffte. Im vierten Satz setzte sich der TVD zur Satzmitte etwas ab, führte mit fünf Punkten Vorsprung, ließ in der Folge aber etwas nach. Nach dem 23:23 machten die Südsiegerländer aber den Sack zu. „Unser erstes Ziel war es, im Match Erfahrung zu sammeln, den Sieg und die drei Punkte nehmen wir aber gerne zusätzlich mit“, so Bertscheit.



SV Wipperfürth - CVJM Siegen 3:0 (28:26, 25:22, 25:18). Ohne Punkte kehrte der CVJM Siegen aus Wipperfürth zurück und verpasste so den Sprung auf Rang drei. Dabei scheiterte Siegen ungewohnt oft am gegnerischen Abwehr-Block, ließ die nötige Präzision in Annahme und Zuspiel vermissen und gab den ersten Durchgang knapp mit 26:28 ab.

Auch im zweiten Satz änderte sich wenig, die Hausherren entschieden die langen Ballwechsel und die knappen Situationen für sich und gewannen mit 25:22. Auch im Schlussabschnitt gelang dem CVJM nicht mehr die Wende, zu viele Eigenfehler und mangelnder Mut ließen die Siegener nie für einen Punktgewinn in Frage kommen.