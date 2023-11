Sinan Var (r. hier im Spiel gegen Setzen) will mit den Sportfreunden Edertal die Pflichtaufgabe beim VfB Burbach erfolgreich lösen.

Wittgenstein Ein Fluch über Edertal? Davon will Trainer Schneider nichts wissen. Sein Team ist wie die übrigen Wittgensteiner auswärts im Einsatz.

Hält der Aufschwung der Sportfreunde Birkelbach auch in Niederndorf an? Können die Sportfreunde Edertal weiter im Konzert der Großen mitmischen und besiegt Aue-Wingeshausen endlich den Auswärtsfluch? An diesem Sonntag gibt es die Antworten auf diese spannenden A-Liga-Fragen.

Fortuna Freudenberg II – TuS Erndtebrück II (Anstoß 12.30 Uhr). Den Anfang des A-Liga-Spieltags macht die Reserve des TuS Erndtebrück, die auch im 14. Spiel versucht, erstmals Punkte zu sammeln. Immerhin: Die Ersatzbank bei der neuerlichen 0:11-Niederlage vor Wochenfrist war reich besetzt, wenngleich viele Akteure aus der „Dritten“ ausgeholfen haben. Mit dem Duell gegen Fortuna Freudenberg II kommt es zudem zum absoluten „Kellerduell“ – will man endlich in der Liga ankommen, muss der TuS II dieses Spiel gewinnen.

Wir sind allesamt dafür verantwortlich, dass sich kein neuer Knoten bildet. Jonah Stremmel, der mit Sven Engelke bis auf weiteres das Trainerduo in Birkelbach bildet

SpVg Niederndorf – Spfr. Birkelbach (14.30 Uhr). Ebenfalls ein Kellerkind, aber mit deutlich Rückenwind im Gepäck: Die Sportfreunde Birkelbach holten nach dem Aus von Trainer Carsten Afflerbach vier Punkte aus den letzten zwei Spielen und schlugen am vergangenen Sonntag sogar sensationell Tabellenführer SV Setzen mit 7:0. Ja, Sie haben richtig gelesen. Ungläubig und verwundert schaute wohl ganz Fußball-Wittgenstein auf den Spielbericht dieser Partie.

Es zeigt, dass eine vermeintlich totgeglaubte SFB-Mannschaft deutlich mehr im Tank hat als bisher gezeigt. „Das Selbstvertrauen ist zurück. Hoffentlich ist der Knoten nun geplatzt“, freut sich Jonah Stremmel, der mit Sven Engelke die Blau-Gelben derzeit als Trainer übernommen hat. Er schiebt aber auch nach: „Wir sind allesamt dafür verantwortlich, dass sich kein neuer Knoten bildet.“

Verantwortlich ist indes auch das richtige Stichwort, dann Engelke und Stremmel bleiben „zumindest“ bis zur Winterpause die Übungsleiter der Birkelbacher „Ersten“. „Parallel laufen Gespräche mit Externen, aber wir haben uns nun darauf verständigt, dass wir uns die nötige Zeit nehmen wollen.

Und ein Trainer-Duo Stremmel, Engelke bis zum Ende der Saison? „Ist alles offen“, so Stremmel. Nun wolle man erstmal in Niederndorf die steigende Formkurve bestätigen.

VfB Burbach – Spfr. Edertal (14.30 Uhr). Die Auswärtsbilanz der Sportfreunde Edertal beim VfB Burbach ist verheerend – zwei 1:4-Niederlagen standen in den letzten Jahren in der kleinen Au zu Buche. Altlasten, mit denen sich der neue Coach Andreas Schneider nicht beschäftigen will.

„Die ganzen vermeintlichen Flüche jucken mich gar nicht. Wenn dann ist es meine Aufgabe, diese Flüche zu brechen“, gibt sich der SFE-Coach kämpferisch. Dazu wolle man an die starke Leistung aus dem 4:0-Heimerfolg gegen Klafeld-Geisweid anknüpfen. „Wir wollen oben dranbleiben. Dazu brauchen wir einen Sieg.“

SG Oberschelden – TSV Aue-Wingeshausen (14.30 Uhr). Zahnschmerzen setzten Martin Uvira unter der Woche außer Gefecht und so verpasste der Übungsleiter des TSV Aue-Wingeshausen einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft im Kreispokal. Unglücklich musste sich die Wester-Elf dort mit 1:2 dem SV Setzen geschlagen geben, zeigte aber besonders in der zweiten Halbzeit, dass sie sich vor keinem Gegner der Klasse verstecken muss. „Unser Problem auswärts ist oft, dass wir die erste Halbzeit verschlafen“, erwartet Uvira nun einen „wachen“ Auftritt seines Teams bei der Überraschungsmannschaft SG Oberschelden.

In der Fremde hat der TSV erst vier Punkte geholt, zuhause sind es 14. „Wenn wir weiter in ruhigem Fahrwasser bleiben wollen, müssen wir nun Auswärts ebenfalls Zählbares einfahren“, weiß der Tscheche, der am Sonntag wieder an der Seitenlinie stehen wird.

