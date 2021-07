Pass in die Gasse #285

Pass in die Gasse #285 Von Nick Hornby bis Philipp Lahm: der feine Unterschied

Fußballbücher gibt es wie Granulat am Sportplatz. Deshalb freut sich unser Kolumnist schon jetzt auf ein Werk aus dem „Kölner Keller“.

Fußball-Bücher gibt es inzwischen zuhauf, nur leider mehr stümperhaft als filigran. Seit dem Meilenstein „Fever Pitch“ (1992) von Bestseller-Autor Nick Hornby wurde aus einem Tropfen literarischer Fußballkultur eine immer größer werdende Welle, die im wahrsten Sinne alles mit sich riss. Die meisten Biographien zum Beispiel lesen sich entweder so trocken wie Wikipedia-Artikel oder finden sich zurecht neben Groschenromanen wieder. Neu ist nur, dass Spieler ihre Karriere niederschreiben, obwohl sie noch aktiv sind. Philipp Lahm war 28 Jahre jung, als sein nichtersehntes Buch „Der feine Unterschied: Wie man heute Spitzenfußballer wird“ veröffentlicht wurde.

Notizen aus dem „Kölner Keller“

Es ist schwer, in all dem Papierkram das eine, besondere Buch auszumachen. Auch in den Geschichten aus der Kurve habe ich pauschal das Gefühl, dass die Seiten nur noch nach Bier und Bratwurst riechen und außer viel Senf nichts zu erzählen haben.

Umso mehr zuckte ich zusammen, als nun das Auktionshaus Sotheby’s verkündete, dass ein aus dem Jahr 1895 stammendes Fußballregelbuch für 66000 Euro unter den Hammer kam. Der Wert kam vor allem zustande, weil darin handschriftliche Vermerke, unter anderem zur Handspielregel, zu finden sind. Das Zeitgenössische ist also auf lange Sicht immer das Wertvolle, da kann kein Dosenbier-Roman über Auswärtsfahrten mithalten. Ich freue mich schon darauf, wenn in dreißig Jahren ein verloren geglaubtes Notizheft aus dem „Kölner Keller“ mit persönlichen Anmerkungen zum Thema Handspiel auftaucht. Endlich einmal beste Unterhaltung!

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein