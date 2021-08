Von betrunkenen Profis und harmlosen Oberliga-Späßen

Erndtebrücks Robin Entrup zeigt per Video seinen runden Bauch und erntet Kritik. Unser Kolumnist fragt sich indes, wo wir nur hingekommen sind.

Unterschiede zwischen dem früheren und heutigen Fußball gibt es viele und enorme. Der größte Schnitt im Fußballzirkus betrifft das Leben von Fußballern in der Öffentlichkeit. Es gibt zum Beispiel zahlreiche Erzählungen davon, wie die damaligen Profis Hoeneß, Müller, Breitner und Co. auf dem Oktoberfest kein Glas trocken ließen und ohne jeden Gedanken an Konsequenzen betrunken in Riesenrädern ihre Runden drehten – manchmal auch schlafend.

Man stelle sich einmal vor, von solchen Eskapaden würden heute Videos auf Instagram oder Twitter die Runde machen. Die Kritik ist dabei immer, dass sich dies oder jenes ein Profi nicht leisten dürfe, weil er viel zu viel Geld verdiene und sich seiner Vorbildfunktion stellen solle. Für die Profis ist es ein ständiges Dasein unter dem Damoklesschwert eines wartenden Mobs.

Widersprüchliche Ansprüche

Inzwischen ist genau dieses völlig übertriebene Ausschlachten auch in unteren Ligen angekommen. Von Erndtebrücks Neuzugang Robin Entrup zum Beispiel wurde ein Video verbreitet, in dem er einen ordentlichen Sommer-Bauch präsentiert und die Worte sagt: „Ich spiel in der Oberliga.“

Ein Spaßvideo, nichts weiter. Vor allem eines, das rein gar nichts über fehlende Einstellung aussagt. Auf der einen Seite wird das aalglatte Geschäft verhasst, auf der anderen Seite ist ein Bauch ohne Sixpack nicht professionell. Ja, was denn nun? Wenn wir soweit sind, dass schon semi-professionelle Kicker wegen so einer Lappalie im Internet angeprangert werden, können wir den ganzen Laden auch dicht machen.

