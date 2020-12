Von Aufsteigern, Absteigern, Glückspilzen und Pechvögeln

Siegerland. Das Sportjahr 2020 war auch im Siegerland ein ganz Besonderes und eines, das nicht nur für negative Schlagzeilen gesorgt hat.

Was bleibt übrig, was bleibt in Erinnerung von diesem so außergewöhnlichen Sportjahr 2020 im Siegerland, das wohl niemand so noch einmal erleben will? Der Versuch einer Analyse.

Die Glückspilze

Davon gab es in 2020 deshalb trotz unterbrochener, abgebrochener oder verkürzter Saison in fast allen Sportarten sehr viele. Zum Beispiel die Wintersportler, die noch vor der Krise fast alle Wettbewerbe beenden konnten. Nach dem für alle einschneidenden 8. März aber sahen sich viele Fachverbände gezwungen, die Reißleine zu ziehen oder neue Modelle zu entwickeln. Die Folgen: Teilweise übervolle Ligen. Um das wieder zu regulieren, verwandelt sich der Massenaufstieg in einen Massenabstieg – wenn die Saison normal zu Ende gespielt werden sollte. So jubelten Mannschaften über den großen Sprung in die nächsthöhere Liga, die das nicht auf der Agenda hatten. Als Beispiele seien hier nur die Fußballer des TSV Weißtal als Neu-Landesligist und die Volleyballfrauen der VTV Freier Grund, die jetzt in der Regionalliga spielen, genannt. Beide Teams schlagen sich in der neuen Umgebung übrigens bislang sehr respektabel.

Und weil die Abstiegsregel für ein Jahr ausgesetzt wurde, durften Mannschaften in ihrer Liga bleiben, die das auf sportlichem Weg wohl nicht geschafft hätten, zum Beispiel die Verbandsliga-Handballer des RSVE Siegen oder die Drittliga-Handballfrauen des TVE Netphen, die sich dann aber freiwillig in die Oberliga zurückzogen.

Die Pechvögel

Die fanden sich 2020 eher im Individualsport. Wenn für Top-Sportler wie den Gosenbacher Stabhochspringer Torben Blech oder SKV-Turner Philipp Herder der Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen vorerst platzt, ist das für die Betroffenen mehr als nur Pech. Denn wer weiß, ob beide zum Nachholtermin im kommenden Sommer dabei sein können, wenn in Tokio die olympischen Medaillen vergeben werden. Schon eine kleine Verletzung oder ein Leistungsloch könnte alles zunichte machen. Vom Pech verfolgt waren auch die Triathleten. Die Abo-Meister vom EJOT-Team TV Buschhütten konnten ihre Titel aus 2019 nicht verteidigen, weil die Saison 2020 bis auf ein Rennen in Saarbrücken komplett ausgefallen ist. Und der „Triathlon Buschhütten“ im Mai war eine der ersten Großveranstaltungen in Siegen-Wittgenstein, die gestrichen werden musste.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch den Breitensport schwer getroffen. Über Monate standen und stehen die Räder in den Vereinen still, sind Plätze und Hallen geschlossen. Welche Vereine durch diese, von ihnen nicht zu verantwortende Zwangspause wie viele Mitglieder verlieren werden, zeigt sich in den nächsten Wochen. Sie zurückzugewinnen, wenn die Zeiten wieder normal sein sollten, wird ein schwieriges Unterfangen. Etliche Veranstaltungen, mit denen die Vereine ihren Übungs- und Ausbildungsbetrieb finanzieren, mussten abgesagt werden. Der dadurch entstandene Schaden ist noch nicht abzuschätzen. Besonders bitter war es für die Vereine, die ein großes Jubiläumsfest feiern wollten. Die LG Kindelsberg Kreuztal hatte nicht nur eine große Party zum 50. Geburtstag in Planung, sondern auch ein nationales Leichtathletik-Sportfest im Mai. Immerhin: Es soll 2021 in ähnlichem Stil nachgeholt werden. Andere Vereine wollen ihr Jubiläumsfest auch auf 2021 verschieben - eine gute Idee.

Die Kreativen

Davon gab es in diesem Corona-Sportjahr 2020 jede Menge. Stellvertretend seien die Vereine genannt, die die starke Laufszene im Siegerland organisieren. Weil nur zu Jahresbeginn reale Läufe durchgeführt werden konnten/durften, waren Innovationen gefragt. Die Idee und der Mut mit virtuellen Läufen kam durchweg gut an, wobei sich dies nicht alle Veranstalter zutrauten. Auch viele kleine und große Breitensportvereine machten aus der Not eine Tugend und in besonderen Zeiten besondere Angebote, um die Mitglieder bei Laune und bei der Stange zu halten. Stichwort: Digitale Workouts.

Und dann war da noch…

… der zarte Versuch, erneut eine Kooperation im Siegener Fußball voranzubringen. Diesmal gehen – zur Verwunderung manches Vorstandsmitgliedes – die Mäzene bzw. Ex-Geldgeber der Sportfreunde Siegen und des 1. FC Kaan-Marienborn öffentlich die Tonart vor, dürfen die eigentlich Verantwortlichen erst danach reagieren. Mehr als lose Gespräche, von denen es in der Vergangenheit auch auf anderen Ebenen schon genügend, aber erfolglose gegeben hat, sind es bislang nicht geworden. Ob sich hinter den Kulissen etwas tut, ist auch zu bezweifeln. Sind die gegenseitigen Vorbehalte doch zu groß? Scheitert alles am Widerstand der Sportfreunde-Fans? Was Antworten auf diese und andere wichtige Fragen betrifft, wird 2021 ein entscheidendes Jahr. Gelingt es nicht, die Kräfte endlich zu bündeln, sich auf einen gemeinsamen Weg zu begeben, ist wohl die letzte Fusionschance vertan, darf weiter auf perspektivlosem Fünftliga-Niveau rumgewurschtelt werden.

… die traurige Atmosphäre in der lautesten Sporthalle des Siegerlandes. Die Handballer des TuS Ferndorf sind wie kaum ein zweiter Verein in der 2. Liga auf die Stimmung und die Fanunterstützung in „ihrer“ Sporthalle Stählerwiese angewiesen. In dieser Saison durften nur beim ersten Heimspiel gegen Aue rund 450 Zuschauer in der verschönerten und erweiterten Arena dabei sein. Danach mussten die Schotten dicht gemacht werden, gehen dem TuS Ferndorf erkleckliche Einnahmen durch die Lappen. Und die Aussichten für die restliche, immer wieder von positiven Coronafällen und Quarantänen beeinflusste Saison sind nicht rosig. Sollte die staatliche Unterstützung irgendwann aus-, die Hallentore aber verschlossen bleiben, droht der TuS Ferndorf Handball GmbH ein großes finanzielles Problem, dem Profi-Handball in Kreuztal im schlimmsten Fall sogar das Aus. Auch das war und ist Corona.

… das merkwürdige Vorgehen der Deutschen Turn-Liga (DTL) bei der Organisation der Kunstturn-Bundesliga-Saison 2020. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln – mit dieser Methode machten sich die DTL-Oberen keine Freunde, schon gar nicht bei der Siegerländer KV, die sich gegenüber vielen Konkurrenten aus den Bundes- und Olympia-Stützpunkten sowieso schon benachteiligt fühlt. Warum es nicht gelang, die Bundesliga-Saison schon vor der zweiten Pandemie-Welle im Herbst, als noch genügend Spielraum vorhanden war, zu beenden, ist bis heute rätselhaft. Die DTL hat die Liga ins Abseits manövriert und unternimmt keine sichtbaren Anstrengungen, den Einfluss des großen Deutschen Turnerbundes zu vermindern und eigene Akzente zu setzen. Für 2021 besteht reichlich Handlungsbedarf und ist Ideenreichtum gefragt, damit die Kunstturn-Bundesliga nicht gänzlich im Nirvana verschwindet.