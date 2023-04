Wichtige Personalie: Rihukei Nabesaka (hier gegen Münster) geht mit frischer Vertragsunterschrift ins Spiel in Delbrück.

Oberliga Westfalen Personalien geklärt: Was aus Erndtebrücks Japanern wird

Erndtebrück. Gute und schlechte Nachrichten zur Zusammensetzung des künftigen Kaders gibt es vom Wittgensteiner Oberligisten vor dessen Spiel am Sonntag.

Unmittelbar vor dem wichtigen Auftritt im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Oberliga Westfalen am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenletzten Delbrücker SC hat sich der TuS Erndtebrück (16.) die Dienste von Rihukei Nabesaka gesichert. Die abstiegsbedrohten Wittgensteiner meldeten am Freitag, dass sie den Vertrag mit dem 23-Jährigen verlängert haben.

Der Japaner hatte erst im vergangenen Sommer am „Pulverwald“ angeheuert, wurde schnell als rechter Verteidiger und im rechten Mittelfeld zur Stammkraft, schon unter Trainer Stefan Trevisi. Nabesaka sei ein wichtiger Mosaikstein in seiner Mannschaft, betonte Trevisi-Nachfolger Michael Müller: „Definitiv, bei mir hat er immer gespielt.“

Unterdessen verlässt Nabesakas Landsmann Ken Sugawara die Erndtebrücker. Ein wenig überraschend, zumal Übungsleiter Müller einräumte, dass der fünffache Torschütze, der wegen einer Innenband-Verletzung in den vergangenen vier Spielen pausieren musste, bei diesen Auftritten „uns gefehlt hat“.

Sugawara war 2020 zum TuS gekommen, konnte aber wegen einer Verletzung bis Februar 2022 kein Spiel mitmachen. „Wir haben ihm diese lange Zeit gegeben“, erklärte Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch.

Mustert nach einem Jahr wieder ab am Pulverwald: Ken Sugawara. Foto: Carsten Loos

Zuvor hatte sich schon angedeutet, dass sich Sosuke Fukuchi nach vier Jahren vom TuS verabschieden, voraussichtlich zurück nach Japan gehen wird. Shusuke Araki, im vergangenen Sommer gemeinsam mit Nabesaka und Yutaro Ichimura an den „Pulverwald“ gewechselt, wird nach nur einem Jahr das TuS-Trikot wieder ausziehen. Er hatte den Sprung in die Oberliga nicht geschafft, spielte lediglich mit der Zweitvertretung in der Kreisliga A. Aus deren Kader verzeichnet der TuS ebenfalls drei Abgänge.

Und der spielstärkste der Japaner? Er stehe weiterhin in Gesprächen mit Chihiro Inada, sagte Holger Lerch. Der Japaner, mit neun Treffern erfolgreichster TuS-Torjäger, denke über eine Rückkehr in seine Heimat nach, war unlängst zu hören. Mit „50 zu 50“ umschrieb Lerch die Chance, dass Inada bleibt. Neben dieser Entscheidung stehen laut Lerch jetzt nur noch mit Abbas Attia, Yutaro Ichimura, Burhan Tuncdemir und und Dustin Zahnen Verhandlungen aus.

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Jan-Michael Moses als bislang neunter Spieler die Erndtebrücker verlassen wird. Er wechselt zum TSV Steinbach Haiger II, , der derzeit um den Klassenverbleib in der Hessenliga bangt. „Er ist ein Top-Junge“, lobte TuS-Trainer Müller. Nach einer „Top-Vorbereitung“ in der Winterpause „haben wir uns aber für Fuad Dodic“ auf dessen Position entschieden.

Der 24-Jährige, im vergangenen Sommer mit der Empfehlung der Kapitänsbinde und 18 Saisontoren vom Landesligisten TSV Weißtal gekommen, stand beim TuS zwar in 16 Spielen auf dem Platz, aber nur zweimal über 90 Minuten. Die Hoffnung auf mehr Einsatz-Zeiten und vor allem eine viel kürzere Anreise aus Burbach über die Kalteiche zu seinem neuen Club in Hessen dürften schlagkräftige Argumente für Jan-Michael Moses gewesen sein.

Übersicht der Personalien – Neuzugänge: Benedikt Brusch (VfL Biedenkopf), Benit Dinaj (SF Siegen), Mourice Grohs (eigene U19), Elmin Heric (TuS Bövinghausen), Robin Klaas (FSV Gerlingen), Niklas Pirsljin (SF Siegen/Torwart), Luca Quartaro (eigene U19), Clemens Tartan (SF Siegen), Julian Wienold (VfB Wissen).

Abgänge: Shusuke Araki (unbekannt), Sosuke Fukuchi (unbekannt), Jakob Linker (FSV Gerlingen(Torwart), Louis Menke (VfL Bad Berleburg), Phil Menke (Gießen), Jan-Michael Moses (TSV Steinbach Haiger II), Lars Schardt (SF Segen), Tim Schrage (SG Finnentrop/Bamenohl), Ken Sugawara (unbekannt).

