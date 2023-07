Viel Potenzial für gestandenes A-Liga-Team

Da gibt es was zu feiern in der Kabine: Das Team des TuS Erndtebrück II hat am letzten Spieltag den A-Liga-Klassenerhalt geschafft.

Erndtebrück. Nach dem Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison gegen die Fußballer des TuS Erndtebrück II optimistisch in die neue Saison der Kreisliga A.

Die Fußballer des TuS Erndtebrück II bereiten sich unter ihrem Trainer Andreas Galwas derzeit auf die neue Saison in der Kreisliga A vor, nachdem das Team am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt mit einem Heimsieg gegen den TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf gesichert hatte. Doch bereits in der Rückserie der vergangenen Saison hat sich angedeutet, dass in der Mannschaft von Galwas das Potenzial steckt, zu einem gestandenen A-Liga-Team heranzuwachsen.

Mit neun Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen legte es dabei eine beeindruckende Aufholjagd nach dem Jahreswechsel hin. Dadurch ist beim TuS eine große Portion an guter Stimmung entstanden, die der Trainer mit in die Vorbereitung nehmen konnte, auch wenn diese erst in der dritten Juliwoche startete.

„Wir wollen die gute Stimmung auf jeden Fall mitnehmen und daran arbeiten, dass wir besser in die kommende Saison starten und am Ende irgendwo auf Rang zehn oder elf im gesicherten Mittelfeld stehen“, so Galwas. Dazu legt das Team in der aktuellen Saisonvorbereitung den Grundstein.

Auch ein 0:7 kann helfen

Der Trainer ist sehr zufrieden mit der bisherigen Beteiligung: „Wir arbeiten eigentlich in jeder Trainingseinheit trotz der Urlaubszeit immer mit 14 oder 15 Leuten.“ Auch wenn der TuS das Pech hatte, dass mit Gurbetspor Burbach und dem TSV Weißtal II gleich zwei Testspielgegner die Spiele absagen mussten, wandelt Galwas das in etwas Positives um: „An dem Sonntag vom Weißtalspiel haben wir dann eine richtig schöne Einheit gemacht und statt gegen Burbach haben wir dann zum Glück mit Winterberg einen sehr starken Ersatzgegner gefunden.“

Dass diese Partie mit 0:7 verloren wurde, war für den Trainer nicht wichtig, er sieht die Einheit als wichtigen Erfolg: „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner ein hohes Angriffspressing gespielt und vorher nur zweimal trainiert. Wir wollten aber direkt schauen, dass in der Vorbereitung und den Spielen viel Tempo drin ist.“

Auch defensiv habe das Spiel dem Team geholfen, wie er erklärt: „Um stabiler in die neue Saison zu starten, müssen wir besser mit Drucksituationen in der Abwehr umgehen. Genau das haben wir gegen Winterberg trainiert.“

Bis sich beim TuS alles findet, soll es in diesem Jahr nicht allzu lange dauern, auch, weil die Fluktuation diesmal nicht so groß war, wie in den Vorjahren. Neben Onur und Bülent Gündüz verließen Verteidiger Egzon Istrefi und Top-Torjäger Murtadha Jebur den Verein. Hinzu kam rund um Pjeter Krasniqi, Justin Benfer und Thomas Steiner ein Trio vom 1. FC Kaan-Marienborn II sowie der zuletzt vereinslose Felix Stein, Abukar Ali vom VfL Klafeld-Geisweid, Abdelkarem Fallaha vom FC Grün-Weiß Siegen und Alexander Liss aus der eigenen Jugend.

Falls es trotzdem personell eng werden sollte, soll sich laut Galwas beim TuS zukünftig noch mehr geholfen werden: „Wir Trainer von allen drei Mannschaften sind in einem sehr guten Austausch und wir helfen uns alle gegenseitig. Wir geben gerne Spieler in die erste oder dritte ab und nehmen auch immer mal wieder Leute dazu. Wir schauen von Spiel zu Spiel, was die Kader unserer Teams so hergeben.“

Ähnlich Worte fand auch bereits Ali Naser, der Trainer der dritten Erndtebrücker Mannschaft, der die Gemeinschaft in diesem Jahr besonders fördern möchte. Bereits in den Testspielen war ersichtlich, dass das nicht nur leere Worte bleiben. Wichtige Stammspieler wie Johannes Schmitt oder auch Ozan Adigüzel halfen bereits bei der dritten Welle aus und der junge Allrounder Tom Daniel, der eigentlich in die dritte Erndtebrücker Mannschaft gewechselt war, bestritt schon eine Partie bei dem A-Ligisten.

Mit einem Blick auf die Spielklasse sieht Galwas keine klaren Favoriten: „Man hat in der vergangenen Saison gesehen, dass die Liga eng war. Im Winter haben viele Teams von unten noch eine Siegesserie gestartet. Ich glaube aber, dass der SV Setzen eine starke Mannschaft haben wird.“ So oder so wird beim TuS Erndtebrück II dennoch mit Hochdruck daran gearbeitet, für die kommende Saison das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

