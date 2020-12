Videobeweis im Altkreis Siegen-Wittgenstein undenkbar

Es läuft die dritte Minute der Nachspielzeit des Elsofftal-Derbys zwischen dem FC Ebenau und dem TuS Diedenshausen. Bei strömendem Regen steht es auf dem knöcheltiefen Rasenplatz an der Eder 2:2 unentschieden. In den finalen Sekunden der umkämpften Partie wird FCE-Stürmer Sven Grauel freigespielt und trifft zum entscheidenden 3:2-Siegtor.

Jubelstürme, Zuschauer auf dem Platz, die Trikots werden sich vom Leib gestreift – es herrscht Ausnahmestimmung. Doch der junge Schiedsrichter der Partie greift sich ans Ohr. Banges Warten beginnt für Anhänger und Spieler beider Mannschaften, während der Regen unaufhörlich auf alle Anwesenden einprasselt.

Minuten gehen ins Land, die sich anfühlen wie Stunden an diesem klammen Mittwochabend bei schummrigem Flutlicht. Dann die Entscheidung: Nach Betrachtung der Videobilder stand Grauel beim Zuspiel eine Stollenbreite im Abseits – der vermeintliche Siegtreffer wird annulliert. Die Ebenauer stürmen auf den Schiedsrichter zu, können ihr Entsetzen kaum in Worte fassen, doch die Entscheidung steht. Ein Horrorszenario, nicht nur für die Spieler des Fusionsvereins des Elsofftals in dieser Fiktion. Allerdings könnte es zu eben solchen Szenen in naher Zukunft durchaus auf den Amateursportplätzen der Bundesrepublik kommen.

Die FIFA arbeitet derzeit an einem Pilotprojekt, das den Video Assistant Referee (VAR) in abgespeckter Form bis in die untersten Kreisebenen möglich machen soll.

Der Fußball-Weltverband treibt die Entwicklung eines „VAR light“-Konzepts voran, mit dem erschwinglichere Systeme „auf allen Stufen des Fußballs“ zum Einsatz kommen sollen – sprich: Bis in die Kreisliga. Dabei arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen daran, Kostenfaktoren und Qualitätsverluste so gering wie möglich zu halten.

Vereinsheim wird zum „Kölner Keller“

Bestens bekannt aus der Fußball-Bundesliga Seit der Saison 2017/18 wird auf die Dienste des Video Assistent Referees (VAR) in der 1. Bundesliga gesetzt. In der zweithöchsten Spielklasse folgte die Installation zwei Jahre später. Die richtige Entscheidung wird bei Interventionen des VAR in 93,44 Prozent der Fälle getroffen. Durchschnittlich dauert eine VAR-Entscheidung 79 Sekunden.

Runtergebrochen soll es in der Praxis ungefähr wie folgt aussehen: Während ein Schiedsrichter das Fußballspiel ganz normal leitet, sitzt ein zweiter Referee im Vereinsheim des heimischen Klubs und schaut sich das Spiel via Stream live auf einem PC an. In der Oberliga Westfalen beispielsweise hat sich der Internetstream-Anbieter Sporttotal.tv schon vor einiger Zeit die Übertragungsrechte gesichert und alle Vereine dieser Klasse mit einer selbstschwenkenden Kamera ausgerüstet, die üblicherweise am Flutlichtmast befestigt wird, das Spiel in Echtzeit im Internet überträgt und – wenn möglich – ständig den Ball im Fokus hat.

Sollte ein strafbares Abseits kurz vor einem Torerfolg erkennbar sein, so würde sich der zusätzliche Schiedsrichter die Szene auf seinem Monitor anschauen und dem Hauptreferee ein Signal geben, dass das Tor zurückgenommen werden muss – ähnlich wie beim berüchtigten „Kölner Keller“ in der Bundesliga. Die Intention dahinter ist klar: Spiele sollen gerechter ablaufen, Fehlentscheidungen dadurch minimiert werden – so zumindest der fromme Wunsch.

Doch ist diese Idee in Siegen-Wittgenstein bis in die D-Kreisliga überhaupt praktikabel?

„Dass ein solches System in unserem Fußballkreis Einzug hält, halte ich für ausgeschlossen“, nimmt der Kreisvorsitzende Marco Michel Spekulationen den Wind aus den Segeln. „Selbst in der Bundesliga gibt es über den VAR ständig Diskussionen. Dieses Konzept nun auf die Kreisliga runterzubrechen, ist nicht realisierbar. Allein weil wir ohnehin nicht genügend Schiedsrichter haben. So müsste man noch einen zusätzlichen Referee zu den Spielen schicken, was nicht umsetzbar ist.“

Bis in die Oberliga könnte sich Michel ein solches System allerdings vorstellen, da dort ohnehin Kameras aufgehängt sind. In den untersten Spielklassen jedoch sieht der Kreisvorsitzende zum einen nicht die Bereitschaft der Vereine, sich ein solches Kamera-System anzuschaffen und zum anderen nicht die Qualität der Schiedsrichter, um solch knifflige Situationen per Video – dazu eventuell noch aus schlechten Aufnahmewinkeln – zu bewerten. „Das Thema ist bisher noch nicht diskutiert worden und bleibt für mich und unseren Kreis absolut abwegig.“

Junge Schiedsrichter unnötig im Fokus

In der Bundesliga inzwischen Alltag, in den Amateurklassen bald auch? Schiedsrichter schauen sich Szenen in der Review-Area an. Foto: firo Sportphoto

Auch Ulrich Neus, der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA) schlägt bei dem Thema „VAR light“ in die selbe Kerbe wie Michel. Dem 55-Jährigen geht es dabei auch darum, seine Spielleiter zu schützen. „In den Kreisligen werden oft junge Schiedsrichter eingesetzt, die Erfahrung sammeln sollen. Wenn die nun durch ein solches System, das völlig intransparent wäre, in den Mittelpunkt geraten, wäre das nicht förderlich. Ohnehin ist es schon schwer genug Schiedsrichternachwuchs zu finden . Hinzu kommt, dass – um eine sichere Aussage über eine Spielszene zu treffen – die Position zu 100 Prozent stimmen muss. Wir reden schließlich über spielentscheidende Szenen.“ Außerdem wäre es auch keine Lösung, einen C-Liga-Schiedsrichter ein Westfalenliga- oder Oberligaspiel am PC bewerten zu lassen.

Neus: „Ich kann es mir derzeit nicht vorstellen. Eventuell in der Regionalliga, aber nicht bis in die untersten Klassen.“

So werden in den nächsten Jahren die Fußballspiele im Altkreis wohl weiterhin auf „altmodische“ Art und Weise entschieden. Fehlentscheidungen gehören zu diesem Sport dazu, Diskussionen und Kann-Entscheidungen ebenfalls. Zwar ist der Wunsch nach Fairness nicht zu vernachlässigen, doch bis dato bleibt er schlichtweg nicht praktikabel. Den Emotionen auf und neben dem Feld schadet dies sicher nicht.