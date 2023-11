Bad Berleburg Bad Berleburg verliert mit 0:2 gegen Oberschledorn/Grafschaft und lässt im Aufbauspiel und im Abschluss einiges vermissen.

Die Sorgen werden größer bei den Fußballern des VfL Bad Berleburg. Nach drei starken Gegnern zuvor war die vierte Niederlage in Folge – die siebte insgesamt – sicher nicht eingeplant. 0:2 (0:1) gegen die SV Oberschledorn/Grafschaft, damit ist der Wittgensteiner Mohikaner in der Bezirksliga 4 endgültig wieder im Kreis der Abstiegskandidaten abgekommen, auch wenn der Abstand zum Viertletzten gleich geblieben ist, und schleppt einen ernüchternden Auftritt im Hinterkopf mit durch die spielfreie Totensonntagswoche bis zum letzten Spiel 2023 gegen Fredeburg.

Björn Breuer will diesen Auftritt schnell aus den Köpfen haben, kündigte aber eine „klare und deutliche“ Analyse an. Bad Berleburgs Coach machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl – auch wenn er personell arg eingeschränkt war. „Wir hatten keinen Taktgeber, haben es zu keiner geschafft, das Spiel zu beruhigen und haben oft zu langsam oder falsche Entscheidungen getroffen“, fasste Breuer die Hitliste an Mängeln zusammen, die dazu beitrugen, dass die Sauerländer selten ins Schwimmen gerieten beim Verteidigen ihres Vorsprungs. „Vor allem die Führungsspieler müssen sich hinterfragen“, legte Breuer nach.

Aufgrund der wenig berauschenden Stimmung am Stöppel ging das Debüt des Offensivspielers Mattes Bäumner etwas unter. Der A-Junior kam kurz vor der Pause für Vadim Hafner (muskuläre Probleme) ins Spiel und feierte seine Senioren-Premiere gleich in der Bezirksliga. Bäumners Schuss von der Strafraumlinie läutete die Drangphase des VfL in der zweiten Halbzeit ein. Der starke Gästetorhüter Dominik Gerbracht parierte, hatte beim anschließenden Kopfball von Daniel Gora Glück, dass der Ball auf die Latte sprang und war dann beim Abpraller zehn Zentimeter vor dem Berleburger Stürmer mit der Faust zur Stelle (48.).

Gerbracht hatte reichlich zu tun, während sein Gegenüber Ludwig Klein pro Halbzeit nur zwei, dreimal „Kundschaft“ in seiner Nähe hatte. Doch die Heimelf stellte sich nicht gut genug an, um den Druck so aufrechtzuerhalten, dass ein Tor zwangsläufig fallen musste. Dass sie einem Rückstand hinterherlaufen musste, hatte die VfL-Mannschaft einem Blackout von Steven Lichy zu verdanken, den Patrick Padberg schon in der 5. Minute ausnutzte. Für den SVO lief es damit genau, wie gewollt. Die robusten, kompakt stehenden Gäste zogen sich an der frühen Führung hoch und klärten immer wieder humorlos.

Bei dem vielen Hoch und Weit langte es in der Schlussphase zumindest einmal zu einem gefährlichen Angriff. Klein hielt zunächst stark gegen Padberg, doch die Hereingabe nach dem Abpraller köpfte Patrick Linn gegen die Laufrichtung ins lange Eck – 0:2 (79.). Auf der anderen Seite stand die Null bis zum Schluss, weil die Berleburger fast alle Aktionen ungenau oder unüberlegte zu Ende spielten und der letzte Pass fast nie ankam.

