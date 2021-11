VfL Girkhausen distanziert FC Weidenhausen im Verfolgerduell

Der TuS Volkholz mit Spielertrainer Florian Hackler (beim Torschuss) holt den dritten Sieg in Serie. (Archivfoto)

Wittgenstein. In der Fußball-Kreisliga D hat das Spitzenduo seinen Vorsprung zum Rest vergrößert. Der FC Benfe II und der SV Schameder II fahren hohe Siege ein

In der Fußball-Kreisliga D3 haben sich die Verhältnisse an der Tabellenspitze weiter verfestigt: Der SV Dreis-Tiefenbach II zieht nach einem 3:1 beim SV Oberes Banfetal II weiter seine Kreise an der Tabellenspitze. Fünf Zähler dahinter folgt der VfL Girkhausen, der sich mit einem 3:1 im Verfolgerduell gegen den FC Weidenhausen einen Vier-Punkte-Vorsprung auf Platz 3 erspielte – auf diesem folgt jetzt der SV Schameder II, der 5:0 gegen den FC Ebenau II gewann.

SV Oberes Banfetal II - SV Dreis-Tiefenbach II 1:3 (0:3).Tore: 0:1/0:2 Godar Mirsa (19., 26.), 0:3 Marcel Rode (32.), 1:3 Marc-Kevin Roth (48.).

VfL Girkhausen - FC Weidenhausen 3:1 (2:1).Tore: 0:1 Silas Böttger (17.), 1:1/2:1 Selcuk Hür (28., 40.), 1:3 Maximilian Dreisbach (90.).

SV Schameder II - FC Ebenau II 5:0 (3:0).Tore: 1:0 Julian Schäfer (19.), 2:0 Timo Saft (29.), 3:0/4:0 Philipp Hof (40., 48.), 5:0 Leon Habiger (60.).

TuS Volkholz - Sportfreunde Edertal III 2:1 (1:0).Tore: 1:0 Samet Güngör (29.), 2:0 Robin Spies (55.), 2:1 Rene Grund (70.).

FC Benfe II - SV Feudingen III 8:1 (4:0).Tore: 1:0 Dave Schauerte (15.), 1:1 Markus Gahler (25.), 3:0 Tom Oft (35.), 4:0 Markus Gahler (43.), 5:0 Tom Oft (46.), 6:0 Markus Gahler (48.), 7:0 Tom Oft (65.), 8:0 Pascal Ochs (67.), 8:1 Julian Roth (88.).

