Auswärts beim Tabellenfünften, gegen den es im Hinspiel noch eine 1:3-Niederlage gegeben hatte: Es wäre eine knifflige Aufgabe gewesen für die Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg, die vollen Punkte einzufahren und die Tabellenführung zu behaupten.

Wäre – so wie in vielen Lebensbereichen bleibt derzeit auch hier nur der Konjunktiv. Realität ist hingegen eine unfertige Saison infolge der Ausbreitung des Coronavirus. „Die Saison ist nicht schön zu Ende gegangen“, stellt VfL-Trainer Matthias Winter fest, der seine Spielerinnen nach der Einstellung des Spielbetriebs noch einmal in der Stöppelhalle versammelte. Ein seltsamer Freitagabend sei es vor zehn Tagen gewesen. Was auch sonst.

Es wurde ein bisschen Volleyball gespielt, nicht wirklich trainiert, wofür auch. Das nächste Spiel ist ja erst – vielleicht – im September. In gemütlicher Runde saßen die Spielerinnen mit einem Bierchen auf den Holzbänken beinander, stießen auf die sechs Siege aus sechs Spielen im Jahr 2020 an, auf 18:2 Sätze.

WVV zögert mit der Entscheidung

„Wir hätten die drei ausstehenden Spiele gerne noch gemacht, wir hätten gerne richtig gefeiert“, hadert Winter mit der Situation. Er weiß selbst nicht so recht, wie er sie bewerten soll. Einerseits habe die Tabelle durchaus ihre Aussagekraft. „Die Platzierungen spiegeln die Leistungen recht gut wider. Und ich glaube auch, dass wir die restlichen Punkte noch geholt hätten“, betont Winter: „Die Frage ist, ob man das als Titel werten kann.“ Dass der punktgleiche SC Hennen II dem VfL noch gehörig im Nacken saß, spricht dagegen.

U14-Spielerin Sophia Bald zählt zu den Spielerinnen, die in der Saison 2019/20 den Sprung in das Frauen-Team schafften. Für ihre weitere Entwicklung wäre ein Aufstieg in die Verbandsliga Gold wert. Foto: Peter Kehrle

Und wie geht es nun weiter? Natürlich wurden beim abschließenden Treffen alle denkbaren Szenarien durchgesprochen – von der Wertung der aktuellen Tabelle über die Wertung der Hinrunde bis zur kompletten Annullierung der Saison. Winter: „Die Spekulationen sind müßig. Es liegt in den Händen des WVV.“

Der Westdeutsche Volleyballverband hält sich noch bedeckt. „Derzeit berät der Bundesspielausschuss sowie der Verbandsspielausschuss den Umgang mit Auf-, Absteigern bzw. Relegationsteilnehmern. Weitere Informationen werden hierzu zeitnah erfolgen“, heißt in einer Mitteilung vom 12. März, versehen mit dem Zusatz: „Wir bitten von Anfragen an die spielleitenden Stellen abzusehen.“

Hoffnung macht dem VfL das Verfahren in den Bundesligen, wo bereits Entscheidungen gefallen sind. Dort gibt es zwar keine Deutschen Meister für die Saison 2019/20. Aber: „Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf einem Abstiegsplatz sind und rechnerisch einen Nichtabstiegsplatz erreichen könnten, erhalten das Angebot, 2020/2021 in dieser Spielklasse zu bleiben“, heißt es in der Mitteilung des Deutschen Volleyballverbandes. Dort steht weiter: „Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Abbruchs nicht auf einem Aufstiegsplatz sind und rechnerisch eine Platzierung erreichen könnten, die zum Aufstieg berechtigt, erhalten das Angebot, zusätzlich in die höhere Klasse aufzusteigen.“

Würde sich der Landesverband wie vielfach erwartet dieser Regelung anschließen – eine Annullierung des Saisonzwischenstandes ist unserer Redaktion aus keiner Sportart bekannt – könnte sich der VfL auf ein Aufrücken in die Verbandsliga freuen.

Es winken mehr Heimspiele

„Wir hoffen, dass es in diese Richtung geht. Es wäre schön, ist aber aktuell Wunschdenken“, sagt Winter, dessen Spielerinnen alle „Bock“ auf die höhere Herausforderung hätten. In der Verbandsliga werden die Namen der gegnerischen Teams klangvoller, das spielerische Niveau steigt noch einmal, die Partien werden für Zuschauer interessanter – so wie bei jedem Aufstieg.

Volleyball-Abteilungsleiter Jürgen Reinhard nahm kürzlich für die U18 den Preis der „Nachwuchsmannschaft des Jahres 2019“ in der Stadt Bad Berleburg entgegen. Die Frauenmannschaft wäre für die Ehrung für das Jahr 2020 bereits jetzt ein geeigneter Kandidat bei den Erwachsenen. Foto: Peter Kehrle

Zwischen der Landes- und Verbandsliga gibt es allerdings auch Unterschiede in der Spielordnung, die den Sprung ins nächste Level symbolisch greifbar machen. Während sich in der Bezirks- und Landesliga jeweils vier Teams zu einem Doppelspieltag treffen und dabei untereinander die Schiedsrichter stellen, kommen ab der Verbandsliga nur zwei Teams für ein Match in die Halle – dazu gibt es ein neutrales Schiedsgericht.

Damit steigt die Zahl der Heimspiele, während weniger Auswärtsreisen unternommen werden müssen. Der „Nachteil“, dass der Kreis der Mannschaften in dieser Liga geografisch weiter gezogen werden muss, wird somit ausgeglichen. „Unterm Strich hätten wir weniger Fahrerei“, rechnet Libero Petra Steiner vor: „Und weil man nicht auf das zweite Spiel warten muss, ist man schneller wieder zuhause.“

Wenig Fluktuation erwartet

Sollte der Landesverband sich der Regelung des Nationalverbandes anschließen, gäbe es größere Gruppen als bislang – bis zu 14 Teams wären möglich, was einen vermehrten Abstieg in 2020/21 zur Folge hätte.

Die schwierige Aufgabe, die Liga dennoch zu halten, würde der VfL womöglich in unveränderter Form angehen. „Wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber ich hatte den Eindruck, das alle Spaß hatten“, sagt Winter. Kein Wunder: Seine Mannschaft war nicht nur erfolgreich, sondern versprühte auch jede Menge Spielfreude.