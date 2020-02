VfL Bad Berleburg schießt elf Tore in zwei Spielen

Auf Verbandsebene beginnt die Restsaison bereits in zwei Wochen, deshalb ist der VfL Bad Berleburg in den Testspiel-Betrieb eingestiegen. Spaß machte es bei teils stürmischen Bedingungen und Dauerregen nicht immer, Trainer Martin Uvira freut sich jedoch über wichtige Erkenntnisse. – Der Überblick:

FSV Gerlingen - VfL Bad Berleburg 3:5 (3:1). Zweites Testspiel, zweiter Sieg – die Vorbereitung des VfL in diesem Winter gestaltet sich wesentlich erfreulicher als die im vergangenen Sommer. Für das Spiel vom Freitagabend gilt dies in besonderer Weise: Beim abstiegsbedrohten Westfalenligisten vom Autobahnkreuz Olpe-Süd lag der VfL in der 21. Minute nämlich mit 0:3 im Hintertreffen.

„Den ersten Standard hat Gerlingen für ein Tor genutzt, dann waren wir zweimal nicht wach genug“, nennt VfL-Trainer Martin Uvira die Gründe. Über die spätere Wende war er glücklich: „Das war nicht leicht, Gerlingen hat unheimlich Tempo gemacht.“

Yannik Lückel, der im Anschluss an eine Ecke nach einem Torwartfehler abstaubte (30.), verkürzte vor der Pause zumindest um ein Tor. In der zweiten Halbzeit drehten Christopher Geisler (65.), Ahmad Ibrahim (73.), Vadim Hafner nach tödlichem Pass von Lückel (82.) und Alexander Krowarz mit einem 50-Meter-Schuss gegen den aufgerückten Torwart (84.) die Partie zugunsten der Wittgensteiner, für die es mit einer Bänderverletzung bei Tarek Benyagoub aber auch einen unerfreulichen Aspekt gab.

„Die Mannschaft überbrückte wie in besten Zeiten das Mittelfeld und wurde immer wieder durch tiefe Bälle gefährlich“, hieß es nach der Partie auf der Facebookseite des VfL, bei dem der wieder genesene Krowarz und „Wiedereinsteiger“ Mahmood Omar über die volle Distanz gingen.

Das gleiche galt für die bisherigen Ergänzungsspieler Tim Kuhn und Mert Erdem, die in der Verteidigung aufliefen. Uvira: „Beide haben im letzten halben Jahr einen Riesenschritt gemacht. Und sie haben jetzt in beiden Tests gut gespielt.“

VfL Bad Berleburg - FV Wallau/Lahn 6:1 (4:0). Der hessische A-Ligist war kein echter Prüfstein für den VfL, bei dem am Sonntag Vadim Hafner (20.), Christopher Geisler (33.) und Yannik Lückel (67.) je einmal trafen. Als bester Spieler auf dem Platz stach Ahmad Ibrahim hervor, der sich wie in den zurückliegenden Tests sehr spielfreudig präsentierte, ein Tor vorbereitete und drei erzielte (2., 30., 81.).

Dass „Janov“ den Stöppel-Club am Saisonende in Richtung Ruhrgebiet verlässt, ist übrigens nicht mehr in Stein gemeißelt, wie der Sportliche Leiter des VfL, Holger Lerch, verriet: „Es ist in beide Richtungen alles offen. Wir wollen ihn natürlich sehr gerne behalten.“

Ahmad Ibrahim dribbelt sich im Spiel gegen Wallau vors Tor und legt ‘rüber zu Yannik Lückel (M.). Der muss nur noch einschieben. Foto: Florian Runte

Mit dem Sieg über Wallau war Trainer Martin Uvira trotz der fünf Tore Differenz nicht ganz zufrieden. Er bemängelte nicht zu Unrecht, dass seine Spieler beim dritten Sieg im dritten Testspiel die eine oder andere Schleife zu viel machen wollten.