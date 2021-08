Fußball-Kreisliga C

Fußball-Kreisliga C VfL Bad Berleburg II: Marco Winkler will unter die Top Fünf

Bad Berleburg. Nach einem holprigem Start läuft die Vorbereitung des VfL Bad Berleburg II gut. Ein Manko ist derweil die fehlende Spielpraxis.

Der VfL Bad Berleburg II befindet sich derzeit auf den letzten Metern der Vorbereitung auf die neue Spielzeit der Kreisliga C im Fußballkreis Siegen-Wittgenstein. Trainer Marco Winkler ist mit der Fitness der Mannschaft sehr zufrieden, merkt aber an, dass der Start in die Vorbereitung eher schleppend lief: „Wir sind jetzt knapp sieben Wochen dran, die ersten zwei liefen jedoch gar nicht gut.”

In dieser Zeit habe es laut Winkler „zu wenig Leute im Training gegeben”, da viele Leute aufgrund der coronabedingten Lockerungen andere Prioritäten setzten. Danach habe das Team, welches mit Yannik Landmann und Sebastian Kaiser zwei Leistungsträger verloren hat, aber sehr gut gearbeitet. Winkler sagt: „Wir waren dann fast immer 15 Leute im Training und alle haben gut mitgezogen.“ Neu mit dabei ist der aus der A-Jugend aufgerückte Leon Pietrowski.

Klare Niederlage gegen SG Hatzfeld/Eifa

Winkler bedauert, dass sein Team erst zwei Tests absolviert hat: „Wir mussten wir aus unterschiedlichen Gründen Testspiele absagen und haben nur gegen Hatzfeld [0:3] und unsere A-Jugend gespielt.”

Dennoch ist sich der Trainer sicher, dass seine Elf nach Platz 5 in der abgebrochenen Saison erneut eine gute Rolle spielen kann: „Wir geben uns selbst zwar kein festes Saisonziel vor, ich denke jedoch, dass wir das Potenzial haben, unter die Top Fünf zu kommen.“ Da bei einem ungünstigen Verlauf in höheren Ligen auch der Tabellenachte noch absteigen könnte, sollte es viel weniger allerdings auch nicht sein.

Zum Start gleich ein Derby

Für den Girkhäuser ist bei seinem Blick in Richtung der Top Fünf vorausgesetzt, dass die Mannschaft in jedem Spiel hundert Prozent gibt: „Dieses Jahr ist die Liga so ausgeglichen wie noch nie. Es wird keine abgeschlagene Mannschaft geben, jeder kann jeden schlagen.”

Zum Start am 29. August steht mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Sassenhausen direkt ein Derby vor der Tür. Winkler ist motiviert: „Wir werden in den letzten zwei Wochen hart arbeiten und uns den letzten Feinschliff holen.”

