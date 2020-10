Hünsborn. Der VfL Bad Berleburg holt ein 2:2 bei Rot-Weiß Hünsborn. Zwei Fouls an Vadim Hafner tragen entscheidend zur Wende im Spiel bei.

Die kleine Siegesserie des VfL Bad Berleburg ist zwar gerissen, doch mit einem 2:2 (2:2) bei Rot-Weiß Hünsborn schuf das Team vom Stöppel weitere Distanz zu den Abstiegsplätzen der Fußball-Landesliga – sieben Punkte beträgt das „Polster“ nun. Über das Remis konnte sich der VfL ärgern, aber auch freuen. „Kompliment an die Mannschaft, dass sie nach dem 0:2 zurück gekommen ist“, freute sich Trainer Martin Uvira, dass die Zeiten, in denen sein Team auswärts wie ein Kartenhaus zusammenfällt, vorbei sind. Andererseits konnte seine Elf eine fast einstündige Überzahl nicht in einen Sieg ummünzen.

Ein Knackpunkt war die 37. Minute, als Bad Berleburg zum Anschluss durch Hannes Schneider kam, der nach Vorarbeit über außen aus der Distanz traf. Linienrichter Sascha Sandermann hatte die Fahne oben, zeigte aber nicht, wie von den meisten erwartet, eine Abseitsstellung an – sondern ein Foul eines Hünsborner Spielers. Jan Prothmann sah die Gelb-Rote Karte, weil er Bad Berleburgs Vadim Hafner ins Gesicht gepackt hatte.

Yannik Lückel lässt Chance auf 3:2 liegen

Sechs Minuten später trug wieder ein Foul an Hafner entscheidend zur Spielentwicklung bei, weil es in einem Elfmeter resultierte, den Yannik Lückel zum 2:2 verwertete. Vorangegangen war ein langer Diagonalball von Max Bosch auf Tarek Benyagoub, der mustergültig auf Hafner flankte (43.).

Für einen Sieg reichte es nicht, weil Hünsborn sich klug und diszipliniert zurückzog – und die Wittgensteiner zu wenig Tempo vorlegten, um Lücken zu reißen. Lückel hatte zwar die Chance aufs 3:2, ließ sich im „Eins gegen Eins“ aber zu weit abdrängen. Hünsborn war mit Kontern gefährlicher, doch VfL-Torwart Christian Badura hielt den Punkt für Bad Berleburg fest.

Miguel Morente trifft für Hünsborn

Ein Sieg wäre auch deshalb nicht verdient gewesen, weil Hünsborn in der ersten halben Stunde das bessere Team war. Bad Berleburg versuchte das Spiel zu machen. „Wir haben aber keine Mittel gefunden, sind aber immer wieder in die Pressingfalle gelaufen und haben zu viele Fehler gemacht“, blickt Uvira zurück. Die zwischenzeitliche 2:0-Führung für Hünsborn, für die Miguel Morente nach einer Kombination über außen (5.) sowie nach einer Freistoß-Hereingabe zuständig war (20.), sei verdient gewesen.

Bad Berleburg: Badura – Arnold, Linde, Uvira, Lichy – Bosch (78. Bosch) – Hafner, Schneider, Geisler, Benyagoub (73. Koch) – Lückel.