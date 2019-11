Trainer Jürgen Reinhard stimmt seine Mannschaft in einer Auszeit auf das weitere Spiel ein.

Bad Berleburg. Die U18-Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg wollen die nächste Runde im Kampf um die „Westdeutsche“ erreichen. Auch die U14 spielt.

VfL Bad Berleburg: Ein Sieg reicht zur Qualifikation

Am Sonntag schlägt für die ambitionierten U18-Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg in Rüthen die Stunde der Wahrheit.

Nach dem spektakulären 2:1-Überraschungscoup gegen den Abonnement-Meister RC Sorpesee ist die erneute Qualifikation für die Teilnahme an der Endrunde um die Westdeutsche Meisterschaft zum Greifen nah. Ein Sieg aus den Matches gegen Holzwickede und Oestereiden reicht aus, um das Ticket zu lösen. Komplettiert wird der Jugend-Spieltag mit dem Gastspiel des U14-Mädchen-Teams in Brilon, das auf ein weiteres Erfolgserlebnis spekuliert.

Oberliga Weibliche Jugend U18

Der Abschlussspieltag der diesjährigen Oberliga-Serie, die ohne Rückrunde im einfachen „Jeder gegen Jeden“-Modus ausgetragen wird, ist unbestritten der vorläufige Saisonhöhepunkt für die ambitionierten VfL-Nachwuchsvolleyballerinnen. Nach dem Husarenstück gegen den RC Sorpesee war die Euphorie im Team riesengroß, denn nun benötigt man nur noch einen Sieg aus den restlichen beiden Begegnungen.

Marie August vom VfL Bad Berleburg bei der Angabe. Foto: Florian Runte

Mit breiter Brust und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen gehen die heimischen Ballkünstlerinnen (4:2 Punkte / 3. Platz) nun die schweren Aufgaben gegen den 1. VV Holzwickede (0:6 Punkte / 6.) und den SuS Oestereiden (2:4 Punkte / 5.) an. Insbesondere Holzwickede hat mit der knappen 1:2-Niederlage gegen die bärenstarke Vertretung des Tabellenführers VC SFG Olpe bereits einen Warnschuss in Richtung Bad Berleburg abgegeben.

Die Zuschauer dürfen sich demzufolge auf einen offenen Schlagabtausch um die Qualifikations-Tickets freuen. „Wir sind im Moment richtig gut drauf, das Team brennt vor Ehrgeiz. Insbesondere der tolle Teamgeist könnte auf der Zielgeraden ausschlaggebend sein“, prognostiziert Trainer Jürgen Reinhard. „Jede Spielerin muss noch einmal an ihre Leistungsgrenze gehen“, fordert der Coach, der auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.

Zum Kader zählen Emma Althaus, Marie August, Sophia Bald, Luzy Biegler, Lara Böttger, Arzana Dashi, Marie Homrighausen, Jana Lauber und Marie Meinecke.

Bezirksliga Mixed U14

Die Mädchen des VfL Bad Berleburg, derzeit Tabellensechster, treffen auf zwei Tabellennachbarn: Das Mixed-Team des TV Brilon (Platz 5) und auf die Jungen des TSV Bigge-Olsberg (Platz 7).

Die Volleyball-“Minis“ des VfL Bad Berleburg können mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein. Gegen die diesjährigen Titelaspiranten hingen die Trauben zwar noch ein wenig zu hoch, dennoch gelang dem Team von Trainerin Catharina Hüster im letzten Match gegen den TV Schmallenberg der erste Sieg in ihrer noch jungen Sportlerkarriere.

Nun geht es mit frischem Elan in die nächsten beiden Spiele. „Wir müssen die Eigenfehlerquote so gering wie möglich halten. Dann liegt ein weiteres Erfolgserlebnis durchaus im Rahmen des Möglichen“, so die Prognose von Trainerin Catharina Hüster.

Zum Kader zählen Chadischat Abaeva, Tamara Bisanz, Lea Böhl, Aliya Hackenbracht, Lara Hüster, Zoé Obermeier, Neele Rath, Nelli Rath, Mathilda Reinhard und Mia Stremmel.