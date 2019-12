VfB Marsberg hat in Birkelbach den längeren Atem

Birkelbach. Eigentlich boten die SF Birkelbach im Duell mit dem VfB Marsberg eine gute Leistung, doch fehlte es in der Schlussphase an der nötigen Kondition

Auch im 15. Spiel in der Fußball-Bezirksliga bleiben die Sportfreunde Birkelbach ohne Sieg und verweilen somit weiterhin mit drei Zählern am Tabellenende. Dabei war gegen den VfB Marsberg durchaus mehr drin, immerhin bot das Team von Carsten Roth über weite Strecken eine gute Leistung und führte zwischenzeitlich zwei Mal.

„Heute war definitiv ein Remis oder Sieg möglich, aber letztlich hat die fittere Mannschaft die Partie gebogen“, erklärte Roth, der damit einerseits auf die nicht hundertprozentige Fitness seiner Mannschaft anspielte, aber auch darauf verwies, dass mehrere Spieler unter der Woche krank gewesen seien.

Im ersten Durchgang bestimmten die Gastgeber von Beginn an das Spielgeschehen und überraschten damit wohl auch den VfB Marsberg etwas. „Wir wollten vom Anpfiff weg bissig in den Zweikämpfen sein und dominant auftreten, was uns sehr gut gelungen ist und womit Marsberg nicht so gut klarkam“, befand Roth.

Aus dem mutigen Auftritt der ersten Hälfte resultierte zehn Minuten vor der Pause auch der verdiente Führungstreffer. Frederik Engemann setzte sich zielstrebig über rechts durch und servierte für Jonas Völkel, der zum 1:0 einschob (35.). In der Folge blieb Birkelbach zwar dominant, lud den Gegner zum Toreschießen ein.

Marius Afflerbach sieht Ampelkarte

Eine harmlose Hereingabe von Manuel Götte ließ SFB-Keeper Steven Kupietz durch die Beine rutschen (56.) – 1:1. Doch anders als üblich in dieser Saison knickte Birkelbach vorerst nicht ein und antwortete mit der erneuten Führung. Are Wolzenburg nickte eine Ecke von Lukas Kneisel zum 2:1 ein.

Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr dominierten die Gäste aus Marsberg und desto mehr baute Birkelbach physisch. Gleich in zwei Situationen verpasste es die Hintermannschaft der Roth-Elf, den Ball frühzeitig aus dem Strafraum zu klären, so dass erst Quendrim Sadrija (76.) und dann erneut Götte (81.) unbedrängt einschieben konnten. Die ausgelaugten Birkelbacher fielen nur noch durch die Gelb-Rote Karte von Marius Afflerbach auf, der wiederholt foulte. Auf der Gegenseite vollendete Marsbergs Marco Kraemer einen Konter zum Endstand.

SF Birkelbach: Kupietz – Grebe, M. Afflerbach, Schäfer, Fa. Treude – Vogelsang, Ca. Afflerbach – Engemann (81. Lange), Wolzenburg, Kneisel (69. Hoffmann) – Völkel.