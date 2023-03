VfB Banfe verdeutlicht Wichtigkeit der ehrenamtlichen Arbeit

Banfe. Auf der Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins spricht der Vorsitzende André Becker über schwindende Bereitschaft freiwilliger Helfer

Nachdem die letzte Jahreshauptversammlung des VfB 1920 Banfe erst gute drei Monate zurücklag, fand in ungewöhnlich kurzem Abstand nun die nächste Jahreshauptversammlung für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 in der Festhalle statt.

Dieser kurze Abstand führte inhaltlich dazu, dass der Vorsitzende André Becker in seinem Jahresbericht des Vorstandes dort weitermachte, wo er im November aufgehört hatte: Nicht am Jahresbeginn, sondern unmittelbar vor dem um zwei Jahre verschobenen „100+2-jährigen Vereinsjubiläum“ im vergangenen Juni, das mit dem großen Festkommers begonnen hatte. In seiner Ansprache berichtete Becker von dem Familientag der Kinderturnabteilung, der Sonderausstellung zu 100 Jahren VfB und Sport im Banfetal, dem dreitägigen Jubiläumsfest sowie diversen Einlagespielen der Junioren- und Seniorenteams der Fußballabteilung.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung stand jedoch auch im Zeichen „Freiwilligkeit und Ehrenamt“, die nicht nur in diversen unserer Nachbarvereinen, sondern inzwischen auch im Banfetal eine große Herausforderung darstellt. „In den letzten Monaten, und da beziehe ich das Jubiläum mit ein, fällt mir immer wieder auf, dass der Kampf um freiwillige Helfer immer schwieriger und vor allem anstrengender wird. Ich weiß, dass ich hier im Publikum eigentlich die falsche Zielgruppe vor mir habe – aber wo, wenn nicht auf der JHV, kann und muss ich darüber sprechen“, moderierte Becker die Diskussion an, die zuvor bereits Jugendleiter Carsten Roth angesprochen hatte.

Die immer mehr abnehmende Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, führt beispielsweise zu schwach besuchten Arbeitseinsätzen an großen und instandhaltungsintensiven Sportgelände, die dann wiederum um kostenpflichtig zugekaufte Dienstleistungen ergänzt werden mussten. Gleichzeitig fehlen in einigen Jugendmannschaften sowie auch in der Turnabteilung aktuell noch Betreuer und es wird immer schwerer, freiwillige Helfer für den Verkauf bei Jugendheimspielen zu finden. Sollte der VfB Banfe irgendwann in die Situation kommen, Jugend- und Turngruppenbetreuer grundsätzlich bezahlen zu müssen, würde die seit 103 Jahren bestehende ehrenamtliche Basis immer schwerer haltbar und auch deutliche Erhöhungen des Mitgliedsbeitrages wären in Zukunft unvermeidbar.

Vor diesem Hintergrund ist es umso schöner, dass der Verein auch insgesamt 15 Ehrungen vornehmen durfte. Hier wurden Sam Yannick Müller (15 Jahre aktive Tätigkeit), Sabrina Göbel, Ann-Kathrin Wunderlich, Dirk Meinecke, Thomas Meinecke, Marie-Luise Meinecke (alle 25 Jahre), Anke Stenger, Marvin Aurand, Patrick Lenz (alle 25 Jahre aktive Tätigkeit), Melanie Schneider, Gerlinde Grübener, Matthias Dörr und Rainer Messerschmidt (alle 40 Jahre im Verein) geehrt. Gleichzeitig wurden Helmut Seibel und Adolf Wagener zum Ehrenmitglied ernannt.

