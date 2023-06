Verrücktes Rennen: Stolz erst 14., dann zum Sieger gekürt

Luca Stolz am Steuer des Triple Eight Mercedes AMG in Fuji, GT World Challenge Asia, Foto: Sportpresse Reker / Dietmar Reker

Brachbach/Fuji. Brachbacher profitiert beim vierten Rennen der GT World Series Asia im japanischen Fuji vom Fehlverhalten vieler Konkurrenten.

Luca Stolz hat sich in der Vergangenheit zu einem der besten GT3-Fahrer gemausert. Seit Jahren bewältigt er ein riesiges Rennpensum rund um den Globus und fährt seit 2018 konstant auf den vorderen Plätzen. In diesem Jahr hat er das bisher mit dem Gesamtsieg bei den „Zwölf Stunden“ im australischen Bathurst und kürzlich mit dem dritten Rang beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife des Nürburgrings bewiesen.

Am Wochenende führte ihn sein Weg nach Japan, auf den 4,563 km langen Fuji International Speedway. Dort fand die zweite Veranstaltung der GT World Series Asia mit den Rennen drei und vier statt, wobei der vierte Saisonlauf wohl als das verrückteste Rennen in die Geschichte der GT World Asia eingehen dürfte. Neben einem überraschenden Sieger hatte das Rennen gleich zwei Kollisionen zwischen den führenden Fahrzeugen, drei Safety-Car-Phasen und eine kurzzeitig in der Luft schwebende Chevrolet Corvette zu bieten.

Die Rekordzahl von mehr als 40 Fahrzeugen, darunter 36 GT3-Boliden, ging in das Asia-Wochenende in Fuji. Luca Stolz teilte sich das Lenkrad seines Mercedes-AMG während der einstündigen Rennen mit Seiner Hoheit Prinz Abu Bakar Ibrahim aus Malaysia. Eingesetzt wurde der blau-weiße GT3-Bolide wieder vom australischen Team Triple Eight. Stolz beherrschte zwar die freien Trainingssitzungen mit den jeweils schnellsten Runden, doch im Qualifying und in den Rennen konnten der 27-Jährige und Prinz Abu Bakar den Speed der führenden Fahrzeuge nicht mitgehen. Im ersten Rennen landete das Mercedes-Duo außerhalb der Punkteränge auf Rang 14 und überquerte in Lauf zwei ebenfalls auf diesem Platz die Ziellinie.

Kurz vor Rennende ereignete sich auf der Start- und Zielgeraden ein Unfall, der einen Safety-Car-Einsatz erforderlich machte. Die Rennleitung gab per Funk die Anweisung an die Fahrer, durch die Boxengasse und nicht über die Start-Zielgerade zu fahren. Das Team Stolz/Prinz Abu Bakar befolgte die Anweisung - im Gegensatz zu vielen anderen, die dafür eine 30-Sekunden-Zeitstrafe erhielten. Darunter waren alle 13 Fahrzeuge, die bei der Zieldurchfahrt vor dem Triple Eight-Mercedes lagen. So wurde der AMG auf Platz eins katapultiert, erbten Stolz/Abu Bakar Ibrahim so den Sieg im zweiten Fuji-Rennen und verbesserten sich im Fahrer-Gesamtranking auf Platz zwei knapp hinter dem Porsche-Duo Intheraphuvasak/Picariello (Thailand/Belgien).

