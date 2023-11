Verrückter Tag: Sorgenkinder mucken auf, Banfetal hat‘s erwischt

Wittgenstein Was für ein verrückter Fußball-Sonntag: Er endete für den C-Liga-Primus und das A-Liga-Schlusslicht mit einem ungewohnten Gefühl.

Großen Augenreiben an diesem Sonntag bei den heimischen Fußballfans: Eine Reihe von Teams bzw. Ergebnissen ließen aufhorchen in den Kreisligen. Manche hatten schon nicht mehr gedacht, dass der TuS Erndtebrück in der A-Klasse mal Punkte holt. Und wer hätte gedacht, dass der SV Oberes Banfetal ausgerechnet bei einer auf Platz 13 liegenden Reserve seine Premieren-Pleite kassiert?

Auch die Sportfreunde Birkelbach überraschten in der A-Liga erneut und schockierten ein Team mit Aufstiegsambitionen. Und fast hätte auch die zweite Welle der Birkelbacher aufhorchen lassen, der aber nach einer 3:2-Führung bei Eichen-Krombach in den letzten fünf Minuten noch mit 3:5 verlor. Die Highlights des verrückten Spieltags.

Kreisliga A: Hansmann lässt SF jubeln

SpVg. Niederndorf – Sportfreunde Birkelbach 0:1 (0:0). Wie schon in den beiden letzten Partien gegen Hickengrund und beim Sieg gegen Setzen gehörte die erste Halbzeit ganz den Birkelbachern, die mutigen Offensivfußball spielten, allerdings gleich drei hundertprozentige Torchancen liegen ließen. Niederndorf hingegen zeigte das gewohnt körperlich intensive Spiel, wirkte aber ohne Top-Torjäger Nils Uebach in der Offensive oft harmlos. Die Folge war ein 0:0 zur Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff setzte Max Afflerbach zu einem Schuss an, der am Ende als missglückte Hereingabe bei Fabian Hansmann landete. Dieser stoppte den Ball im Niederndorfer Strafraum, guckte den Keeper aus und schob zum 1:0 ein (49.), was auch der einzige Treffer des Tages bleiben sollte.

Jonah Stremmel, der sich mit Sven Engelke derzeit die Trainerrolle teilt, war zufrieden: „Wir haben vor allem defensiv gut gestanden und mutig verteidigt, sodass Niederndorf fast keine Torchancen hatte.“ Auf die Frage, ob sich etwas zum System von Ex-Trainer Carsten Afflerbach geändert hätte, erklärt er: „Nein, geändert haben wir nichts. Ich glaube, die Jungs haben nach den letzten beiden Spielen endlich Mal den Kopf freibekommen und treten jetzt auch so auf.“

SV Fortuna Freudenberg II – TuS Erndtebrück II 1:2 (0:2). Es war ein richtig gutes Fußballspiel im Abstiegskampf der Kreisliga A. Der TuS – ohne Ersatz mit nur elf Spielern angereist – erwischte einen guten Start und Louis Menke erzielte nach einer Ecke per Abpraller die frühe Führung (3.), nach der es hin und her ging und beide Mannschaften vor dem Tor die Nerven nicht bewahrten. Kurz vor der Pause schaltete sich Erndtebrücks Jordy Dombo ins Offensivspiel ein und wurde nach einer schönen Doppelpass-Kombination im Sechzehner gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mouricé Grohs zum 2:0 Pausenstand (45.).

In der zweiten Hälfte bauten die Gastgeber zunehmend Druck auf, aber Erndtebrücks Defensive hielt weitestgehend stand, lediglich kurz vor Schluss rutschte ein Ball auf Luca Siebel durch. Dieser nahm Maß und knallte die Murmel mit Frust halbhoch in die Ecke (94.), doch der Anschlusstreffer zum 1:2 war nur Ergebniskosmetik, da wenig später abgepfiffen wurde. „Wir freuen uns natürlich total über den Sieg. Das war im Abstiegskampf sehr wichtig“, fasste ein freudig gestimmter TuS-Coach Andreas Galwas den erlösenden ersten Saisonsieg zusammen.

Kreisliga C: Ausrutscher in Eichen

Spfr. Eichen-Krombach II - SV Oberes Banfetal 3:1 (1:1). Das war nicht das Wochenende der Hesselbacher. Während die Reserve ein 1:11 in Weidenhausen kassierte, war für Team I, Spitzenreiter der C-Liga, der Tag X gekommen. „Wir entscheiden selbst, wann wir das erste Mal verlieren“, hatte Trainer Benni Markus in den vergangenen Wochen hin und wieder gesagt. Nun entschied sich seine Truppe, der Offensive beim bisher erst zweimal siegreichen Drittletzten aus Kreuztal eine „Pause“ zu gönnen. Jedenfalls wollte einfach das zweite Tor nicht fallen.

Miguel Thomas (14., 60.) hatte Eichen zweimal in Front gebracht, Torjäger Jan Höbener war nach 33 Minuten der Ausgleich für den SVO gelungen. Bis in die Schlussphase hinein brachten die Ausgleichsbemühungen aber nichts mehr ein, und Rafael Schymitschek (90.+2) erlöste die Gastgeber mit dem 3:1.

Nun liegt der SV Feudingen II, der gegen Anzhausen auch erst in der Schlussphase gewann, nur noch zwei Punkten inter „OB“, der FC Ebenau hatte spielfrei.

